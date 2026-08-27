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宴會掛五星旗？ 洛國民黨：張冠李戴

洛杉磯訊
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從影片中可見，現場投影幕先出現國父孫中山肖像，隨後播放中共國歌，並出現中國五星紅...
從影片中可見，現場投影幕先出現國父孫中山肖像，隨後播放中共國歌，並出現中國五星紅旗，引發外界議論。（界立建X平台）

近日一場在洛杉磯舉行的宴會出現中國五星紅旗並播放中華人民共和國國歌，被網路指稱與國民黨在洛杉磯的組織有關，相關畫面曝光後，引發台灣輿論關注。

國民黨文傳會主委陳以信日前予以否認。國民黨美國西南支部也發表聲明，強調該活動並非由支部舉辦，現場沒有任何支部幹部參與，與其「無任何關係」。

聲明指出，媒體在未釐清活動主辦單位、參與人員及相關背景前，便將活動與國民黨連結，並以「掛五星旗、播放中共國歌」等內容作為報導焦點，支部對此表達強烈抗議，並要求相關媒體立即更正及公開道歉。

國民黨美國西南支部主任委員謝宗煌強調，該活動與洛杉磯國民黨的黨部無關。他說，據了解，該活動由洛杉磯中山聯誼會和美國飛虎隊研究院聯合主辦，到場均為大陸僑界人士或社團。他指出，支部尊重其他社團舉辦「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念會」相關活動，但新聞媒體不能張冠李戴，製作可能帶有惡意及不是事實的報導。

「中國民主黨國際聯盟」主席界立建23日在X平台公開兩段影片。界立建以「洛杉磯中國...
「中國民主黨國際聯盟」主席界立建23日在X平台公開兩段影片。界立建以「洛杉磯中國國民黨宴會涉嫌統戰活動」為標題，指影片為國民黨在洛杉磯舉辦的宴會畫面。（界立建X平台）

該支部的聲明進一步表示，新聞媒體最基本的責任是查證，並以公正、客觀及精準方式報導。然而，台灣媒體卻直接以來源不明的訊息當作新聞，甚至將未經證實的說法，包括誰是主辦單位？誰是參加人員？參加人員的背景？這些都未釐清前，就以聳動標題「掛五星旗，播放中共國歌」對國民黨進行抹黑抹紅，明顯是嚴重違背事實，完全不負責任的報導，有愧作為台灣當今主要的新聞媒體之一。

這起事件源自「中國民主黨國際聯盟」主席界立建23日在X平台公開的兩段影片。界立建以「洛杉磯中國國民黨宴會涉嫌統戰活動」為標題，指稱影片為國民黨在洛杉磯舉辦的宴會畫面。影片中可見，現場投影幕先出現國父孫中山肖像，隨後播放中共國歌，並出現中國五星紅旗，引發外界議論。

界立建另稱，根據其掌握的資訊，主辦方疑以每人10美元的方式，動員相關人員到場吃飯撐場面，企圖營造活動獲廣泛支持的假象。不過，目前相關說法尚未提出具體證據。

精華 FAQ

  • 因為現場畫面被指出出現中國五星紅旗與中華人民共和國國歌，隨後又被網路貼文稱與國民黨洛杉磯組織有關，讓事件迅速延燒成政治與統戰疑慮。

  • 支部明確表示該活動不是由他們舉辦，現場也沒有任何支部幹部參與，與國民黨洛杉磯黨部毫無關係，並要求媒體立即更正與公開道歉。

  • 主要來自「中國民主黨國際聯盟」主席界立建在X平台公開的影片與說法，他稱活動疑似統戰宴會，但目前相關內容尚未提出可驗證的具體證據。

五星旗 國民黨 洛杉磯

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