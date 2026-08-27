宴會掛五星旗？ 洛國民黨：張冠李戴

從影片中可見，現場投影幕先出現國父孫中山肖像，隨後播放中共國歌，並出現中國五星紅旗，引發外界議論。（界立建X平台）

近日一場在洛杉磯 舉行的宴會出現中國五星紅旗並播放中華人民共和國國歌，被網路指稱與國民黨 在洛杉磯的組織有關，相關畫面曝光後，引發台灣輿論關注。

國民黨文傳會主委陳以信日前予以否認。國民黨美國西南支部也發表聲明，強調該活動並非由支部舉辦，現場沒有任何支部幹部參與，與其「無任何關係」。

聲明指出，媒體在未釐清活動主辦單位、參與人員及相關背景前，便將活動與國民黨連結，並以「掛五星旗 、播放中共國歌」等內容作為報導焦點，支部對此表達強烈抗議，並要求相關媒體立即更正及公開道歉。

國民黨美國西南支部主任委員謝宗煌強調，該活動與洛杉磯國民黨的黨部無關。他說，據了解，該活動由洛杉磯中山聯誼會和美國飛虎隊研究院聯合主辦，到場均為大陸僑界人士或社團。他指出，支部尊重其他社團舉辦「紀念孫中山先生誕辰160周年紀念會」相關活動，但新聞媒體不能張冠李戴，製作可能帶有惡意及不是事實的報導。

「中國民主黨國際聯盟」主席界立建23日在X平台公開兩段影片。界立建以「洛杉磯中國國民黨宴會涉嫌統戰活動」為標題，指影片為國民黨在洛杉磯舉辦的宴會畫面。（界立建X平台）

該支部的聲明進一步表示，新聞媒體最基本的責任是查證，並以公正、客觀及精準方式報導。然而，台灣媒體卻直接以來源不明的訊息當作新聞，甚至將未經證實的說法，包括誰是主辦單位？誰是參加人員？參加人員的背景？這些都未釐清前，就以聳動標題「掛五星旗，播放中共國歌」對國民黨進行抹黑抹紅，明顯是嚴重違背事實，完全不負責任的報導，有愧作為台灣當今主要的新聞媒體之一。

這起事件源自「中國民主黨國際聯盟」主席界立建23日在X平台公開的兩段影片。界立建以「洛杉磯中國國民黨宴會涉嫌統戰活動」為標題，指稱影片為國民黨在洛杉磯舉辦的宴會畫面。影片中可見，現場投影幕先出現國父孫中山肖像，隨後播放中共國歌，並出現中國五星紅旗，引發外界議論。

界立建另稱，根據其掌握的資訊，主辦方疑以每人10美元的方式，動員相關人員到場吃飯撐場面，企圖營造活動獲廣泛支持的假象。不過，目前相關說法尚未提出具體證據。