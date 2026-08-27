台灣會館28周年募430萬 打造台美人新家

大洛杉磯台灣會館基金會舉行28周年年會暨募款午宴，嘉賓及會館成員共同支持新館建設。（主辦方提供）

從第一代台美人落地生根，到第二、第三代投入社區，大洛杉磯 台灣會館基金會日前在橙縣 舉行28周年年會暨募款午宴，近600名南加 各界人士及台美鄉親與會。

今年活動以「凝聚台美力量、世代傳承、攜手打造台灣會館新家園」為主軸，募款所得將投入新館建設。國史館館長陳儀深、「華盛頓時報」（The Washington Times）董事長麥克德維特（Thomas P. McDevitt）等，分別從歷史及美國社會角度，探討台美社群如何延續上一代累積的成果。

這是台灣會館年會首度移師橙縣。祕書長吳兆峯表示，今年截至年會前，已募得約381萬美元，餐會第一階段再募近30萬美元，加上其他捐款，年度累計約430萬美元。執行長林榮松表示，新館未來除服務既有社區，也將提供文化、教育及藝文活動空間，希望吸引更多年輕世代參與。

「傳承」也從新館建設延伸至台美人歷史。即將於9月14日卸任、結束逾七年任期的國史館館長陳儀深，以「從生存到發展：台美人在台灣民主化過程中的角色」為題演講。他表示，早期赴美台灣人首先面對的是如何在異鄉生存及建立社群；隨著生活逐漸穩定，關注範圍進一步擴及台灣人權、民主及美國公共事務。

陳儀深以1979年美麗島事件為例，當時海外台美人透過組織及人脈向美國社會發聲，美國國會與行政部門對台灣人權的關注，也形成一股外部推力。

麥克德維特以香港及烏克蘭為例表示，國際社會不應等到危機發生後，才開始思考其後果。麥克德維特的妻子來自台灣，他本人1994年首次訪台，此後持續關注台灣。

僑務委員長徐佳青、駐洛杉磯台北經文處處長馬博元等到場參與活動；賴清德總統錄影致賀並題贈「敦本睦邦」，客家委員會主任委員古秀妃亦透過影片致意。年會由管弦樂團及合唱團揭幕，董事長、國策顧問田詒鴻致歡迎詞。