嗨中秋／元極舞團 秀拍打功和帶動跳

深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。（Annie朱提供）

深耕南加 20多年的南加州元極舞團，將在世界日報9月19日、20日的「嗨中秋 」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。

以「紅衣白褲」作為傳統團服，南加州元極舞團長年推動健康養生，除了每天清晨在天普 市茶花公園廣場練習外，她們也經常走訪安養中心義演，用元極舞與舒筋拍打功陪伴長輩舒展身心。

深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。（Annie朱提供）

南加州元極舞團分會長朱益成表示，應邀參加今年世界日報「嗨中秋」活動，南加州元極舞將帶來兩支精采演出：（拍打功）結合經絡穴位拍打的輕快養生曲，帶領大家拍拍打打通氣血；另一支是熱力四射的現代帶動跳「Golden」，邀全場觀眾一起動起來，活動身體，愉悅精神。

元極舞是一種融合傳統氣功、武術、醫學與音樂的健身舞蹈，強調「跳舞即是練功」。它由多領域專家運用古傳元極功法編創，動作簡單活潑、不需刻意運氣，藉由音樂與肢體導引達到調和身心、疏通經絡的效果。 其核心特色是寓練於樂，沒有高難度或嚴肅的傳統功法限制，入門相對簡單。其又因其動作緩慢柔和、具有規律性，極受銀髮族喜愛。

朱益成表示，元極舞團每周一至周五上午8時20至10時在天普市茶花公園晨練，每年定期舉辦新年成果發表會，並邀請台灣名師來美研習指導，誠摯邀請有興趣的民眾一起加入練習行列，不分年齡，歡迎嗨中秋現場報名。