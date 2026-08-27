我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

草間彌生從精神療養院走向世界舞台 解密「圓點女王」傳奇一生

CIA局長突訪莫斯科內幕 警告勿動波羅的海3國 減少援伊

嗨中秋／元極舞團 秀拍打功和帶動跳

記者楊青／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大...
深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。（Annie朱提供）

深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報9月19日、20日的「嗨中秋」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。

以「紅衣白褲」作為傳統團服，南加州元極舞團長年推動健康養生，除了每天清晨在天普市茶花公園廣場練習外，她們也經常走訪安養中心義演，用元極舞與舒筋拍打功陪伴長輩舒展身心。

深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大...
深耕南加20多年的南加州元極舞團，將在世界日報2026「嗨中秋」上熱力登場，邀大眾共舞健康，舞動活力，拍出健康。（Annie朱提供）

南加州元極舞團分會長朱益成表示，應邀參加今年世界日報「嗨中秋」活動，南加州元極舞將帶來兩支精采演出：（拍打功）結合經絡穴位拍打的輕快養生曲，帶領大家拍拍打打通氣血；另一支是熱力四射的現代帶動跳「Golden」，邀全場觀眾一起動起來，活動身體，愉悅精神。

元極舞是一種融合傳統氣功、武術、醫學與音樂的健身舞蹈，強調「跳舞即是練功」。它由多領域專家運用古傳元極功法編創，動作簡單活潑、不需刻意運氣，藉由音樂與肢體導引達到調和身心、疏通經絡的效果。 其核心特色是寓練於樂，沒有高難度或嚴肅的傳統功法限制，入門相對簡單。其又因其動作緩慢柔和、具有規律性，極受銀髮族喜愛。

朱益成表示，元極舞團每周一至周五上午8時20至10時在天普市茶花公園晨練，每年定期舉辦新年成果發表會，並邀請台灣名師來美研習指導，誠摯邀請有興趣的民眾一起加入練習行列，不分年齡，歡迎嗨中秋現場報名。

精華 FAQ

  • 南加州元極舞團將參加世界日報9月19日、20日舉辦的「嗨中秋」活動，於現場帶來健康養生舞蹈演出，並邀請觀眾一起感受舞動活力。

  • 團隊每天清晨在天普市茶花公園廣場練習，也常走訪安養中心義演，透過元極舞與舒筋拍打功陪伴長輩舒展身心，持續推廣健康生活。

  • 元極舞團將演出拍打功與現代帶動跳「Golden」，前者結合經絡穴位拍打、後者節奏熱力十足，目的是帶動全場一起活動身體、愉悅精神。

中秋 南加 天普

上一則

Costco停車場藏這免費服務 華人：太方便 錯過好多年

下一則

華人護工凶殺案 進入精神失常審理

延伸閱讀

2026嗨中秋嘉年華／Sapphire Dance & Fitness Studio 熱力尬街舞

2026嗨中秋嘉年華／Sapphire Dance & Fitness Studio 熱力尬街舞
南加最嗨中秋派對 美食市集、看露天電影

南加最嗨中秋派對 美食市集、看露天電影
芮星歌唱串燒登嗨中秋 華洋金曲接力

芮星歌唱串燒登嗨中秋 華洋金曲接力
砲台舞蹈節交流 台灣麥藍堤亞舞團以髮「共」舞

砲台舞蹈節交流 台灣麥藍堤亞舞團以髮「共」舞

今年中秋怎麼過？來法拉盛「潮玩中秋•好市集」吃喝玩樂一次滿足

今年中秋怎麼過？來法拉盛「潮玩中秋•好市集」吃喝玩樂一次滿足
2026嗨中秋嘉年華∕迴聲樂隊 讓動漫走進真實舞台

2026嗨中秋嘉年華∕迴聲樂隊 讓動漫走進真實舞台

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31

超人氣

更多 >
華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕
華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？
男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列

男人過50更要吃 營養師公開「7大回春食材」 牡蠣、鮭魚、青花菜都入列
川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局
台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了

台媒爆洛杉磯國民黨宴會掛五星旗 美西南支部回應了