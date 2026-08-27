台美商會 8月29日辦影視論壇
洛杉磯台美商會青商部（TJCCLA）將於8月29日舉辦影視娛樂產業論壇，邀請多位活躍於美國影視業的專業人士，分享第一線經驗，讓參與者深入了解美國娛樂產業的商業模式及未來發展。歡迎有興趣者踴躍參加。
活動將聚焦美國電影與娛樂產業的商業模式、影視作品開發流程、題材尋找、資金籌措及IP打造等議題。講者陣容包括曾獲第91屆奧斯卡科學與技術成就獎的馬萬鈞（Alex Ma）；曾參與《怪奇物語》第4季、《降世神通：最後的氣宗》等作品的製片及視覺特效製作管理Feyannie Hung；作品曾入選Tribeca、釜山亞洲電影市場及東京等影展與產業平台的製片人Kathleen Lee；以及曾參與《音速小子》、《芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇》等作品的獲獎作曲家、鋼琴家張景山（Ching-Shan Chang）。
活動結束後將舉行Networking Mixer，提供參與者與講者及娛樂產業人士交流、拓展人脈的機會，尋找跨領域合作可能。活動將於8月29日下午1時至4時，在Hilton Arcadia Rooftop舉行。
活動將於8月29日下午1時至4時，在Hilton Arcadia Rooftop舉行，由洛杉磯台美商會青商部主辦，現場也安排業界交流環節。 論壇將聚焦美國電影與娛樂產業的商業模式、影視作品開發流程、題材尋找、資金籌措，以及IP打造等主題，協助參與者了解產業運作。 講者包括Alex Ma、Feyannie Hung、Kathleen Lee與張景山等人，涵蓋技術、製作、影視與音樂領域。活動後的Networking Mixer可讓參與者拓展人脈並尋找合作機會。
精華 FAQ
活動將於8月29日下午1時至4時，在Hilton Arcadia Rooftop舉行，由洛杉磯台美商會青商部主辦，現場也安排業界交流環節。
論壇將聚焦美國電影與娛樂產業的商業模式、影視作品開發流程、題材尋找、資金籌措，以及IP打造等主題，協助參與者了解產業運作。
講者包括Alex Ma、Feyannie Hung、Kathleen Lee與張景山等人，涵蓋技術、製作、影視與音樂領域。活動後的Networking Mixer可讓參與者拓展人脈並尋找合作機會。
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