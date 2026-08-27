嗨中秋／少林功夫院展身手 亮點雙截棍

少林功夫院今年上半年曾赴舊金山參加全美功夫比賽，有學生獲得冠軍獎項。（受訪者提供）

少林功夫院將於「2026嗨中秋 嘉年華」帶來精采武術表演，二、三十名青少年學員將輪番展示少林拳、象形拳、九節鞭、朴刀及雙截棍等項目，讓觀眾近距離感受傳統少林功夫的力與美。

少林功夫院負責人釋延輝表示，參演學員年齡約從5歲至16、17歲。與以往不同的是，本次部分年幼學員將集體表演雙截棍，在整齊配合中展現平日訓練成果。節目還包括傳統拳術、象形拳及多種少林器械，呈現不同形式的武術特色。

這群年輕學員不只活躍於社區舞台，也在比賽中取得成績。釋延輝說，功夫院今年上半年曾赴舊金山 參加全美功夫比賽，其中三名兒童學員獲全美冠軍。功夫院也計畫今年11月在南加州參加另一場武術比賽，明年則將繼續安排不同年齡層的學員參賽。

少林功夫院將於「2026嗨中秋嘉年華」帶來精采武術表演。（受訪者提供）

釋延輝認為，學習武術除能鍛鍊身體，也有助兒童建立自信。孩子透過比賽及社區演出，可以逐步了解自己的興趣與目標；有些學員在參賽後發現自己真正喜歡武術，開始以贏得比賽或冠軍為努力方向。

少林功夫院成立約15年，由釋延輝創辦並親自授課。他早年在少林寺 習武，長期在海外教授及推廣少林功夫，希望讓更多人接觸並了解這項傳統文化。

「2026嗨中秋嘉年華」由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦，將於9月19日、20日在天普市府前公園廣場舉行。