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故意親近 亞裔男用長者手機詐財

編譯組／綜合報導
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這名26歲男子William Bao Khoa Ly，被指控與89歲的年老男子建...
這名26歲男子William Bao Khoa Ly，被指控與89歲的年老男子建立友誼後，取得其手機密碼，再從他的銀行帳戶轉移約10萬美元，到自己的加密貨幣帳戶內。（范杜拉縣地方檢察官辦公室官網）

根據洛杉磯KTLA電視台報導，一名來自南加州西米谷（Simi Valley）的26歲亞裔男子，因涉嫌在范杜拉縣（Ventura）的麥當勞快餐店結識一名年老長者後，詐騙其10萬美元，現正面臨重罪指控。

范杜拉縣地方檢察官辦公室於25日發出新聞稿，指該涉嫌犯案男子名為William Bao Khoa Ly，於2024年6月在千橡市（Thousand Oaks）的一家麥當勞餐廳結識89歲的受害人。當時，「Ly聲稱自己精通電子設備，可以幫助受害人解決技術問題。在與受害人建立友誼後，Ly開始定期探望他，大約每周兩、三次。在這些探訪期間，Ly涉嫌獲取受害人的手機密碼，用以進入受害人的銀行帳戶和加密貨幣帳戶。」

檢察官指控，在其後的14個月裡，Ly進行了91筆交易，將受害人的銀行帳戶中約10萬美元，轉入他自己擁有或控制的加密貨幣帳戶。據地方檢察官辦公室稱，在詐騙案被揭發後，受害人的銀行追回逾5萬美元。

首席調查員Scott Whitney說：「這起案件鮮明地提醒我們，金融騙子會利用友誼和信任來獲取他人的財務資料。我們鼓勵所有人，尤其是家中有弱勢成員的，對於誰人可以進入他們的手機、獲取密碼、PIN碼或金融帳戶的，務必小心處理。」

Ly正面對多項重罪指控，包括盜竊老年人或受扶養成年人的財產、重大竊盜和未經授權使用個人識別資訊。

上述指控還包括罪行加重情節，例如受害人特別處於弱勢、犯罪行為涉及周密的策畫、老練的手段和專業的作案手法，以及Ly利用受害人信任他的優勢來下手。

8月18日，Ly不認罪，目前已繳交5萬美元保釋金獲釋。

調查人員相信，可能還有未知身分的其他受害人，呼籲知情人士撥打805-494-8231，聯絡范杜拉縣警察局長辦公室的高級副警長Andrew Van Gundy。

精華 FAQ

  • 嫌犯是26歲的William Bao Khoa Ly，來自南加州西米谷。他被指在范杜拉縣以結識長者、建立信任為手段，進而取得帳戶資料並涉嫌盜轉資金。

  • 檢方指他在千橡市麥當勞認識89歲受害人，聲稱懂電子設備可協助排解手機問題，之後定期拜訪並取得手機密碼，進入對方銀行與加密貨幣帳戶。

  • Ly已於8月18日不認罪，並以5萬美元保釋金獲釋。調查人員懷疑仍有其他未知受害人，呼籲知情者致電805-494-8231向警方提供線索。

亞裔 洛杉磯 加州

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