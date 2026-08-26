我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

砸530萬元只為過河？為躲17天塞船 韓貨主創巴拿馬運河最高通行費

花滑金牌劉美賢宣布休賽「精進技巧」承諾2027年回歸

專家：移民一走 西部小鎮恐凋零

記者朱敏梓／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
Tim Slack指出，移民已成為許多美國鄉村地區維持人口與經濟活力的重要支柱；...
Tim Slack指出，移民已成為許多美國鄉村地區維持人口與經濟活力的重要支柱；若大量移民離開，小鎮恐面臨人口老化、勞力短缺、稅基萎縮及學校關閉等連鎖衝擊。（視訊截圖）

美國移民政策的衝擊不只出現在美墨邊境，也正深入中西部小鎮與鄉村。多名專家14日在美國社群媒體（American Community Media）線上簡報會指出，移民多年來為人口萎縮地區補充勞力、支撐學校及商業；隨著川普政府加強移民執法，部分小鎮出現居民不敢上班、購物甚至上教堂的寒蟬效應，地方經濟也面臨衝擊。

全國移民論壇（National Immigration Forum）總裁兼執行長Jennie Murray表示，移民約占全美人口13%，卻占勞動力19%，遍布農業、製造、醫療及建築等產業。她稱，2025年美國移民淨流入首度轉為負數，2026年恐延續；加上臨時保護身分（TPS）及人道假釋等項目收緊，數百萬移民可能失去工作許可，企業缺工、消費與稅收下降等問題將浮現。

路易斯安那州立大學社會學教授Tim Slack指出，2010年至2020年，全美鄉村、縣人口減少約0.5%，是史上首次出現十年期整體人口衰退；約三分之二鄉村、縣人口流失。部分仍保持增長的地區，主要依靠非白人及移民填補缺口。如今鄉村居民約四分之一為非白人，兒童更達三分之一。

Slack直言，若大量移民離開，小鎮將「老化、萎縮，最後消失」，並導致稅基下降、勞力短缺及學校關閉。鄉村人口老齡化也增加照護需求，但養老院等機構高度仰賴移民員工。

愛荷華州Storm Lake前警察局長Mark Prosser說，當地過去30年從人口萎縮的白人小鎮，轉變為人口及產業同步成長的多元社區，增長幾乎完全來自移民。當地公立學校約91%學生的母語並非英語；相較其他鄉村學區因學生不足合併，Storm Lake反而需要興建新校舍。

但執法行動及恐懼氣氛正改變居民生活。Prosser表示，即使只帶走一至五人，在小鎮也會造成巨大震盪；一些沒有犯罪紀錄、僅有身分文件問題者遭拘留後，其他移民開始不敢上班、看醫生、出庭、上教堂或買菜。

俄亥俄州Springfield中央基督教會資深牧師Carl Ruby說，該市人口約5萬4000人，過去50年未見增長，海地移民到來後才帶動企業、教會及住宅建設復甦。然而近期移民收到通知，須向移民暨海關執法局（ICE）報到，有人被戴上電子腳鐐，也有人遭帶走。

精華 FAQ

  • 報導指出，移民不僅填補農業、製造、醫療與建築等產業人力，也支撐鄉村學校、教會與商業活動，讓原本人口萎縮的地區維持運作與成長。

  • 部分小鎮居民因擔心被查緝而不敢上班、看醫生、出庭、上教堂或買菜，連未涉犯罪、僅有文件問題者被拘留，也讓整個社區陷入寒蟬效應。

  • 專家認為，鄉村本已面臨人口老化與流失，若再失去移民補充勞力與消費，將導致稅基下降、缺工加劇、學校關閉，甚至使部分小鎮逐步消失。

移民 川普 社群媒體

上一則

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

下一則

故意親近 亞裔男用長者手機詐財

延伸閱讀

移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響

移民執法收緊 ACoM：衝擊小鎮 缺工、學校、經濟受影響
美機場ICE執法空前 這類人先別飛 包括移民申請處理中

美機場ICE執法空前 這類人先別飛 包括移民申請處理中
ICE密集現身皇后區多個移民社區 商家怨：顧客少了

ICE密集現身皇后區多個移民社區 商家怨：顧客少了
紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表

紐約市議會人口普查組 擬研究提高居民參與率 未見亞裔代表
移民組織：外州車牌恐成ICE攔查目標 皇后區大學點被鎖定

移民組織：外州車牌恐成ICE攔查目標 皇后區大學點被鎖定
移民團體：非公民搭機前 要做好3項準備

移民團體：非公民搭機前 要做好3項準備

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37

超人氣

更多 >
中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛

中國「甲醛白菜」鬧大了 網友點名這8類食物也常泡甲醛
國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國

國安部：現役陸軍中士妻子已被遣返回原籍國
趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清

趙建銘稱10月還錢 陳幸妤：長子跟他通話1小時仍講不清
飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科

飛航追蹤網站：一架美軍運輸機從拉脫維亞飛往莫斯科
電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞