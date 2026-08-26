專家：移民一走 西部小鎮恐凋零

Tim Slack指出，移民已成為許多美國鄉村地區維持人口與經濟活力的重要支柱；若大量移民離開，小鎮恐面臨人口老化、勞力短缺、稅基萎縮及學校關閉等連鎖衝擊。（視訊截圖）

美國移民 政策的衝擊不只出現在美墨邊境，也正深入中西部小鎮與鄉村。多名專家14日在美國社群媒體 （American Community Media）線上簡報會指出，移民多年來為人口萎縮地區補充勞力、支撐學校及商業；隨著川普 政府加強移民執法，部分小鎮出現居民不敢上班、購物甚至上教堂的寒蟬效應，地方經濟也面臨衝擊。

全國移民論壇（National Immigration Forum）總裁兼執行長Jennie Murray表示，移民約占全美人口13%，卻占勞動力19%，遍布農業、製造、醫療及建築等產業。她稱，2025年美國移民淨流入首度轉為負數，2026年恐延續；加上臨時保護身分（TPS）及人道假釋等項目收緊，數百萬移民可能失去工作許可，企業缺工、消費與稅收下降等問題將浮現。

路易斯安那州立大學社會學教授Tim Slack指出，2010年至2020年，全美鄉村、縣人口減少約0.5%，是史上首次出現十年期整體人口衰退；約三分之二鄉村、縣人口流失。部分仍保持增長的地區，主要依靠非白人及移民填補缺口。如今鄉村居民約四分之一為非白人，兒童更達三分之一。

Slack直言，若大量移民離開，小鎮將「老化、萎縮，最後消失」，並導致稅基下降、勞力短缺及學校關閉。鄉村人口老齡化也增加照護需求，但養老院等機構高度仰賴移民員工。

愛荷華州Storm Lake前警察局長Mark Prosser說，當地過去30年從人口萎縮的白人小鎮，轉變為人口及產業同步成長的多元社區，增長幾乎完全來自移民。當地公立學校約91%學生的母語並非英語；相較其他鄉村學區因學生不足合併，Storm Lake反而需要興建新校舍。

但執法行動及恐懼氣氛正改變居民生活。Prosser表示，即使只帶走一至五人，在小鎮也會造成巨大震盪；一些沒有犯罪紀錄、僅有身分文件問題者遭拘留後，其他移民開始不敢上班、看醫生、出庭、上教堂或買菜。

俄亥俄州Springfield中央基督教會資深牧師Carl Ruby說，該市人口約5萬4000人，過去50年未見增長，海地移民到來後才帶動企業、教會及住宅建設復甦。然而近期移民收到通知，須向移民暨海關執法局（ICE）報到，有人被戴上電子腳鐐，也有人遭帶走。