內陸河濱縣 垃圾火災延燒
內陸河濱縣馬修斯湖（Lake Mathews）東南側25日因垃圾火災延燒至灌木叢，並迅速蔓延至山坡，因植被乾燥，火勢一度擴大，焚燒面積近60英畝。當下正值內陸三位數高溫天氣，為滅火帶來挑戰。截至發稿，火災尚未任何控制。
The Press-Enterprise報導，河濱縣消防局表示，火災名為Wood Fire。25日下午1時左右在Wood Road與Cajalco Road一帶發生，目前沒有傳出人員受傷。
消防局表示，河濱縣及市消防人員抵達現場時，火焰正沿山坡快速蔓延，起火地點附近有零星住宅，增加滅火工作難度。四架加州消防廳空中灑水飛機及二架空中灑水直升機投入救火，從空中進行多輪灑水作業。空中消防力量加入後，成功減緩火勢向前蔓延的速度。
為確保民眾安全，河濱縣警局封閉火災周邊多條道路，包括Cajalco Road、Salter Road、Barton Road及Riders Street部分路段。
火場地區人口較為稀疏，但當局仍對上述道路沿線的住宅及企業發布疏散警告，要求受影響民眾做好撤離準備。消防員則利用火場內原有的大量泥土道路及小徑，將其作為天然防火隔離帶，阻止火勢進一步擴散。
加州公路巡警（CHP）最初接獲多通911報案電話。報警民眾表示，火勢疑似從一堆垃圾中開始，可能是居民在清理或騰出空間時引發火災。
火災發生在馬修斯湖東南側、Wood Road與Cajalco Road一帶，名稱為Wood Fire。消防局表示，起火後火勢沿山坡快速蔓延，附近還有零星住宅，增加救援難度。 現場植被乾燥，加上當時正值內陸三位數高溫，讓火勢更容易延燒。火災一度擴大到近60英畝，雖然空中灑水後蔓延速度減緩，但截至發稿仍未完全控制。 消防單位出動4架加州消防廳空中灑水飛機與2架直升機，並利用泥土道路和小徑作為防火帶；警方也封閉多條道路，對沿線住宅與企業發布疏散警告，要求隨時準備撤離。
精華 FAQ
火災發生在馬修斯湖東南側、Wood Road與Cajalco Road一帶，名稱為Wood Fire。消防局表示，起火後火勢沿山坡快速蔓延，附近還有零星住宅，增加救援難度。
現場植被乾燥，加上當時正值內陸三位數高溫，讓火勢更容易延燒。火災一度擴大到近60英畝，雖然空中灑水後蔓延速度減緩，但截至發稿仍未完全控制。
消防單位出動4架加州消防廳空中灑水飛機與2架直升機，並利用泥土道路和小徑作為防火帶；警方也封閉多條道路，對沿線住宅與企業發布疏散警告，要求隨時準備撤離。
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