內陸河濱縣 垃圾火災延燒

派里斯（Perris）市府向民眾提供火災最新進展圖示。（Perris市政廳官網）

內陸河濱縣馬修斯湖（Lake Mathews）東南側25日因垃圾火災延燒至灌木叢，並迅速蔓延至山坡，因植被乾燥，火勢一度擴大，焚燒面積近60英畝。當下正值內陸三位數高溫天氣，為滅火帶來挑戰。截至發稿，火災尚未任何控制。

The Press-Enterprise報導，河濱縣消防局表示，火災名為Wood Fire。25日下午1時左右在Wood Road與Cajalco Road一帶發生，目前沒有傳出人員受傷。

消防局表示，河濱縣及市消防人員抵達現場時，火焰正沿山坡快速蔓延，起火地點附近有零星住宅，增加滅火工作難度。四架加州 消防廳空中灑水飛機及二架空中灑水直升機投入救火，從空中進行多輪灑水作業。空中消防力量加入後，成功減緩火勢向前蔓延的速度。

為確保民眾安全，河濱縣警局封閉火災周邊多條道路，包括Cajalco Road、Salter Road、Barton Road及Riders Street部分路段。

火場地區人口較為稀疏，但當局仍對上述道路沿線的住宅及企業發布疏散警告，要求受影響民眾做好撤離準備。消防員則利用火場內原有的大量泥土道路及小徑，將其作為天然防火隔離帶，阻止火勢進一步擴散。

加州公路巡警（CHP）最初接獲多通911報案電話。報警民眾表示，火勢疑似從一堆垃圾中開始，可能是居民在清理或騰出空間時引發火災。