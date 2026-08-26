60號公路西向車道 連5周末凌晨封閉

60號公路（SR-60）西向車道即日起將迎來連續五個周末的封閉施工，從鑽石吧Lemon Ave至Diamond Bar Blvd一帶。（記者楊青／攝影）

聖蓋博谷東區駕駛人注意！60號公路（SR-60）西向車道即日起將迎來連續五個周末的封閉施工，從鑽石吧 Lemon Ave至Diamond Bar Blvd一帶，所有西向車道將在深夜至清晨時段關閉，途經鑽石吧、核桃市及57號公路的車輛，在此期間需預留更多出行時間。

根據聖蓋博谷政府協會（SGVCOG）公告，第一波封路安排在本周末，從8月29日（星期六）凌晨12時至上午6時，以及8月30日（星期日）凌晨12時至上午8時。

之後連續四個周末也將施工：9月5日至6日、9月12日至13日、9月19日至20日、9月26日至27日。每個星期六施工時段為凌晨12時至上午6時，星期日為凌晨12時至上午8時。

封閉施工期間，多個匝道、57號公路連接道同步關閉，周邊多個重要交通節點受影響，包括Diamond Bar Blvd通往60號公路西向的入口匝道；Grand Ave 60號公路西向入口及出口匝道；57號公路南向轉入60號公路西向的連接道；60號公路西向轉往57號公路南向的連接道。施工期間將設置繞道標誌，但交通單位呼籲駕駛人盡量避開施工區域，改走其他高速路，或預留大幅增加的行車時間。

此次施工是57/60號公路交會處（SR-57/SR-60 Confluence Project）改善工程的一部分，目的是改善兩條高速路交會處長期存在的車流匯合問題，降低壅塞並提升交通安全。

SGVCOG表示，這段約2英里的高速路走廊每天約有35萬輛車通行，是聖蓋博谷東區最繁忙交通瓶頸之一，同時被列為全美第七擁擠的卡車交通瓶頸。工程完成後，相關單位希望減少車輛互相交織造成的壅塞及事故風險。

由於工程可能受天候或其他不可預期因素影響，施工時間及封路安排可能臨時調整。交通單位提醒駕駛人出發前確認最新路況。