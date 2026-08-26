迪士尼萬聖節趴 麥特戴蒙搶先體驗

奧德賽男主角麥特戴蒙（中）日前一家人亮相迪士尼樂園，不僅全家身穿配套襯衫，還現場體驗迪士尼萬聖節最新裝飾和遊樂設施。（圖片Christian Thompson/Disneyland Resort）

快去迪士尼 樂園，體驗奧德賽男主的同款玩法。「奧德賽」男主角麥特戴蒙日前一家亮相迪士尼樂園，不僅全家身穿配套襯衫，還現場體驗迪士尼萬聖節 最新裝飾和遊樂設施。今年8月21日至10月31日是迪士尼樂園度假區的萬聖節活動，推出各種限定美食和娛樂設施。

（影音來源：記者張宏）

麥特戴蒙一家20日在迪士尼樂園入口處一個巨大米老鼠形狀南瓜 前擺姿勢拍照，一家人穿著正面印有「生日小隊」字樣的襯衫。迪士尼樂園的一名代表稱，現在樂園已啟動萬聖節主題活動，麥特戴蒙和他的家人希望在21日活動開啟前一天迎接萬聖節，並慶祝女兒的生日。

大家和麥特戴蒙一家一樣，在巨大的米奇南瓜前合影。（記者張宏／攝影）

今年8月21日至10月31日是迪士尼樂園度假區的萬聖節活動，推出各種限定美食和娛樂設施。（迪士尼提供）

21日起每個人都能獲得戴蒙家同款萬聖節體驗，米奇、米妮和他們的朋友們在小鎮廣場，換上全新橙色小丑主題萬聖節服裝。 遊客可品嘗新的美食，例如越南咖啡配紫薯甜奶油泡沫和吉事果手塔及新的周邊收藏品，如吸血鬼米老鼠爆米花桶和帽子盒幽靈爆米花桶。

萬聖節限定美食。（記者張宏／攝影）

萬聖節推出的粉色幽靈周邊。（記者張宏／攝影）

皮克斯廣場飯店以皮克斯動畫電影「怪獸電力公司」為靈感，推出全新裝飾。家庭廣場有街頭表演和慶祝亡靈節的墨西哥流浪樂隊音樂。夜間Oogie Boogie Bash活動，包括「Madame Leota的搖擺守靈夜—鬼屋街頭派對」的首次亮相及Yzma新反派角色登場。

家庭廣場有街頭表演和墨西哥流浪樂隊音樂慶祝亡靈節。（記者張宏／攝影）

經典設施Haunted Mansion換上全新節慶裝扮，推出深受遊客喜愛的Haunted Mansion Holiday。這座已有數十年歷史的經典「鬼屋」，原本就以神秘古宅、999位「快樂幽靈」及詭異又帶幽默感的場景聞名。進入萬聖節季節後，整座鬼屋搖身一變，融入迪士尼電影「聖誕夜驚魂」故事元素。電影中的「南瓜王」Jack Skellington、Sally、Oogie Boogie等角色，將接管這座經典鬼屋，把原本陰森的豪宅變成一場結合萬聖節與聖誕節的奇幻派對。從入口處的裝飾、室內場景到角色布置，都充滿電影中的經典元素。

今年萬聖節周邊服飾。（記者張宏／攝影）

每晚的「萬聖節驚魂夜」中，邪惡的反派將占領睡美人城堡、美國大街、「小小世界」及美國河，並以絢麗的投影呈現。眾多深受喜愛的惡魔將在夜空中發出獰笑，伴隨詭異音樂。在特定夜晚，還能欣賞到絢麗的煙火點亮夜空。