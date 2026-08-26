2026嗨中秋嘉年華／Sapphire Dance & Fitness Studio 熱力尬街舞

少年舞蹈團體Sapphire Dance & Fitness Studio的年輕舞者。（工作室提供）

世界日報社與天普 市政府共同主辦的「2026嗨中秋 嘉年華」，將於9月19日（周六）及9月20日（周日）兩天，在天普市公園（Temple City Park）盛大舉行。多次參與世界日報社區嘉年華活動的少年舞蹈團體Sapphire Dance & Fitness Studio，屆時也將登台獻藝，多位少年舞者帶來充滿活力的Hip Hop街舞表演，與南加州 民眾一同歡度中秋佳節。

Sapphire Dance & Fitness Studio多年來積極參與社區活動，透過舞蹈表演與肢體律動，為社區傳遞青春、活力與正能量。此次參加「2026嗨中秋嘉年華」，舞蹈學員將以Hip Hop街舞登台，在歡樂的節慶氣氛中展現舞蹈訓練成果，也讓現場觀眾感受街舞的節奏與熱情。

少年舞蹈團體Sapphire Dance & Fitness Studio的年輕舞者。（工作室提供）

Sapphire Dance & Fitness Studio成立於2016年，今年適逢成立10周年。工作室成立的宗旨，是透過舞蹈教育鼓勵年輕舞者建立自信、勇於展現自我，並以積極、自信的態度面對生活。此次再次登上「2026嗨中秋嘉年華」舞台，對Sapphire Dance & Fitness Studio而言，也具有特別意義。學員們將以舞蹈與社區民眾相聚，在中秋團圓的節慶氛圍中，分享青春活力與喜悅。

據了解，該舞蹈工作室成立後曾經面對疫情挑戰，為確保孩子們能在安全的環境中繼續學習舞蹈，工作室通過Zoom進行遠程教學。疫情結束後，他們重新開始線下課程，為所有孩子提供一個溫馨、包容的學習環境，不論舞蹈經驗，均可感受到舞蹈的魅力。多年來，工作室不僅重視舞蹈技巧的培養，也將自信、團隊合作及自我表達融入教學。Sapphire Dance & Fitness Studio聯絡電話：626-461-2570；網址：sapphiredancefit.com。