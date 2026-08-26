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極端高溫覓飲食 黑熊頻出現南加民宅區

記者張庭瑜／綜合報導
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南加州近日黑熊頻繁現身住宅區，加州漁獵局指出，極端高溫可能促使牠們外出尋找水源、...
南加州近日黑熊頻繁現身住宅區，加州漁獵局指出，極端高溫可能促使牠們外出尋找水源、陰涼處及食物。(美聯社)

加州近日野生動物出沒通報增加，且屢次現身住宅區等地點，恩西諾（Encino）、艾塔迪那及塔扎納（Tarzana）等地均有居民目擊黑熊。加州漁獵局（CDFW）表示，近期極端高溫可能促使熊外出尋找水源、陰涼處及食物，導致目擊事件增加。

恩西諾居民Jamie 22日晚在Hayvenhurst Avenue靠近Escalon Drive一帶，拍到一頭體型龐大的熊沿街行走。她表示，過去從未親眼見過熊，沒想到第一次遇見，竟是在自家社區附近。不過，這並非她首次在南加州住家附近遇到引人注意的野生動物；2015年，她曾在自家屋外看到知名美洲獅P-22，並拍下牠在房屋旁停留的畫面。

南加州其他地區近日也有類似目擊事件。艾塔迪那居民22日發現一頭熊在住宅前徘徊；塔扎納一住宅的監視器則在24日清晨拍到一頭黑熊與兩隻郊狼穿越車道，期間還出現互動。在塔扎納居住41年的Richard Hurwitz表示，多年來見過不少郊狼，卻從未在當地看到熊。他反覆查看監視器畫面後，才注意到兩隻郊狼與熊之間有互動。

加州漁獵局發言人Cort Klopping表示，每年到這個時節，野生動物目擊通報通常會增加，高溫可能促使熊外出活動，尋找容易取得的水源、棲身及陰涼處，以及容易獲得的食物。CDFW提醒，餵食野生動物屬違法行為，居民不應在屋外留下食物或飲水，也應妥善密封垃圾桶、清除掉落水果及戶外寵物食物，並封閉住宅下方爬行空間、露台底部等可能供野生動物藏身的區域，以減少牠們進入住宅範圍的機會。

精華 FAQ

  • 恩西諾、艾塔迪那與塔扎納等地都傳出黑熊現身住宅區的通報，甚至有居民在街道、住家前與車道監視器畫面中直接拍到黑熊活動。

  • CDFW表示，近期極端高溫可能迫使黑熊外出尋找水源、陰涼處、棲身地與容易取得的食物，因此在住宅區附近的目擊事件明顯增加。

  • 官方建議不要在屋外留下食物或飲水，並妥善密封垃圾桶、清除掉落水果和戶外寵物食物，同時封閉可供躲藏的爬行空間與露台底部。

加州 南加

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