ICE去年逮捕3000加州亞太裔 約56%沒有犯罪紀錄
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沙加緬度蜂報報導，南加大（USC）一項最新分析顯示，在川普總統第二任期的首年管治中，即於2025年，在加州被逮捕的亞裔和太平洋島民人數接近3000，年比增長1109%，遠高於州內美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕總人數386%的增幅。
去年，加州各地城市經歷多次由ICE和美國海關暨邊境保護局（CBP）進行的高調移民執法。到2026年，這些移民執法行動變得更有針對性，但卻較為低調，並跟以往多年相比，行動亦來得更普遍。
亞太裔公民賦權教育基金會主任Timmy Lu在19日的簡報會表示，這些逮捕行動在社區引發恐慌，導致許多家庭四處奔逃，驚慌失措地尋找親人。
在加州居住的亞太裔超過720萬，約占全美亞太裔總人口的30%。2025年，加州被ICE逮捕的亞太裔中，人數增加最多的是來自印度、中國、越南、亞美尼亞和寮國。
加州非營利組織「賦權邊緣亞裔社群」（Empowering Marginalized Asian Communities）的移民及驅逐出境辯護行動主任CaseyAnn Carbonell說道：「逮捕行動發生在家門口、上班路上、工作場所，甚至在法院報到時。」
上述分析還專注檢視被捕者的犯罪記錄。數據顯示，被ICE逮捕的亞太裔中，約56%沒有犯罪紀錄，這比率高於2024年的僅19%。
儘管川普政府聲稱要追捕「罪大惡極之徒」（worst of the worst），但實際上，其逮捕、拘留和驅逐出境行動，卻越來越多地針對那些沒有犯罪紀錄或守法的人。雪城大學（Syracuse University）的最新數據顯示，在移民拘留中心的人中，超過70%沒有犯罪紀錄。
南加大報告的數據是基於2024年1月至2026年3月期間ICE上報的個人逮捕紀錄，並由柏克萊加大的驅逐出境數據項目進行整理。
由於統計數據僅包含ICE的逮捕紀錄，因此會低估川普執政期間的移民逮捕總數。其他聯邦機構，包括CBP等，也在加州執行驅逐出境行動。
分析顯示，2025年加州被ICE逮捕的亞裔和太平洋島民接近3000人，年比暴增1109%，遠高於全州ICE逮捕總數386%的增幅，顯示執法對亞太裔衝擊特別明顯。 數據指出，約56%的加州亞太裔被捕者沒有犯罪紀錄，明顯高於2024年的19%。這也與川普政府宣稱鎖定最重罪犯的說法形成落差。 報導指出，逮捕行動常發生在家門口、上班路上、工作場所，甚至法院報到時，讓社區感到恐慌。統計也僅涵蓋ICE紀錄，未計入CBP等其他機關的執法。
精華 FAQ
分析顯示，2025年加州被ICE逮捕的亞裔和太平洋島民接近3000人，年比暴增1109%，遠高於全州ICE逮捕總數386%的增幅，顯示執法對亞太裔衝擊特別明顯。
數據指出，約56%的加州亞太裔被捕者沒有犯罪紀錄，明顯高於2024年的19%。這也與川普政府宣稱鎖定最重罪犯的說法形成落差。
報導指出，逮捕行動常發生在家門口、上班路上、工作場所，甚至法院報到時，讓社區感到恐慌。統計也僅涵蓋ICE紀錄，未計入CBP等其他機關的執法。
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