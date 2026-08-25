我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

ICE去年逮捕3000加州亞太裔 約56%沒有犯罪紀錄

編譯組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一項數據顯示，去年美國移民暨海關執法局（ICE）拘捕在加州的亞太裔居民按年增幅逾...
一項數據顯示，去年美國移民暨海關執法局（ICE）拘捕在加州的亞太裔居民按年增幅逾十倍，當中被捕人數增加最多的是來自印度、中國、越南、亞美尼亞和寮國居民。（示意圖，ICE網站）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2025年加州亞太裔遭ICE逮捕近3000人，年增1109%
  • 重點二：約56%被捕亞太裔沒有犯罪紀錄，高於2024年的19%
  • 重點三：逮捕多發生在住家、通勤路上、職場與法院報到時。

沙加緬度蜂報報導，南加大（USC）一項最新分析顯示，在川普總統第二任期的首年管治中，即於2025年，在加州被逮捕的亞裔和太平洋島民人數接近3000，年比增長1109%，遠高於州內美國移民暨海關執法局（ICE）逮捕總人數386%的增幅。

去年，加州各地城市經歷多次由ICE和美國海關暨邊境保護局（CBP）進行的高調移民執法。到2026年，這些移民執法行動變得更有針對性，但卻較為低調，並跟以往多年相比，行動亦來得更普遍。

亞太裔公民賦權教育基金會主任Timmy Lu在19日的簡報會表示，這些逮捕行動在社區引發恐慌，導致許多家庭四處奔逃，驚慌失措地尋找親人。

在加州居住的亞太裔超過720萬，約占全美亞太裔總人口的30%。2025年，加州被ICE逮捕的亞太裔中，人數增加最多的是來自印度、中國、越南、亞美尼亞和寮國。

加州非營利組織「賦權邊緣亞裔社群」（Empowering Marginalized Asian Communities）的移民及驅逐出境辯護行動主任CaseyAnn Carbonell說道：「逮捕行動發生在家門口、上班路上、工作場所，甚至在法院報到時。」

上述分析還專注檢視被捕者的犯罪記錄。數據顯示，被ICE逮捕的亞太裔中，約56%沒有犯罪紀錄，這比率高於2024年的僅19%。

儘管川普政府聲稱要追捕「罪大惡極之徒」（worst of the worst），但實際上，其逮捕、拘留和驅逐出境行動，卻越來越多地針對那些沒有犯罪紀錄或守法的人。雪城大學（Syracuse University）的最新數據顯示，在移民拘留中心的人中，超過70%沒有犯罪紀錄。

南加大報告的數據是基於2024年1月至2026年3月期間ICE上報的個人逮捕紀錄，並由柏克萊加大的驅逐出境數據項目進行整理。

由於統計數據僅包含ICE的逮捕紀錄，因此會低估川普執政期間的移民逮捕總數。其他聯邦機構，包括CBP等，也在加州執行驅逐出境行動。

精華 FAQ

  • 分析顯示，2025年加州被ICE逮捕的亞裔和太平洋島民接近3000人，年比暴增1109%，遠高於全州ICE逮捕總數386%的增幅，顯示執法對亞太裔衝擊特別明顯。

  • 數據指出，約56%的加州亞太裔被捕者沒有犯罪紀錄，明顯高於2024年的19%。這也與川普政府宣稱鎖定最重罪犯的說法形成落差。

  • 報導指出，逮捕行動常發生在家門口、上班路上、工作場所，甚至法院報到時，讓社區感到恐慌。統計也僅涵蓋ICE紀錄，未計入CBP等其他機關的執法。

ICE 加州 南加大

上一則

41歲重訓婦人心臟檢查 發現病變截肢 家人發起眾籌

下一則

心臟科醫師示警：含糖飲料大家都要盡量少喝

延伸閱讀

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕
華人政庇男與女友吵架 隔天ICE登門逮人 律師：別踩紅線

華人政庇男與女友吵架 隔天ICE登門逮人 律師：別踩紅線
ICE喬州執法 大亞城區逮1226無證移民

ICE喬州執法 大亞城區逮1226無證移民
移民專頁／執法優先 ICE無視生命價值

移民專頁／執法優先 ICE無視生命價值
移民組織：外州車牌恐成ICE攔查目標 皇后區大學點被鎖定

移民組織：外州車牌恐成ICE攔查目標 皇后區大學點被鎖定
無前科2簽證逾期移民 芝機場遭ICE逮捕

無前科2簽證逾期移民 芝機場遭ICE逮捕

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請