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丹佛路名拼錯 加州反將一軍

編譯陳盈霖／綜合報導
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丹佛日前出現「加利福尼亞街」錯誤拼字的烏龍路牌事件。圖右為拼錯的路牌示意圖，圖左...
丹佛日前出現「加利福尼亞街」錯誤拼字的烏龍路牌事件。圖右為拼錯的路牌示意圖，圖左為正確拼法示意圖。（Chatgpt製作）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：丹佛新掛路牌把California誤拼成Califorina
  • 重點二：錯字路牌出現兩面，已被市府拆除更換正確版本。
  • 重點三：事件引發網友吐槽，甚至拿加州與其他錯字玩梗。

紐約郵報報導，拼字檢查的確有需要！科羅拉多丹佛市（Denver）甫掛上的一面嶄新「加利福尼亞街」路牌，竟出現離譜的拼字錯誤，把「California」拼成「Califorina」，不少來自加州的新丹佛人看著傻眼。

這面路牌位於丹佛市中心第19街（19th Street）交叉口，更糟的是，這個令人尷尬的錯字不只一面，而是兩面全錯，往來的駕駛看得一清二楚。丹佛交通與基礎建設局告訴Westword，市府已於18日將這個烏龍路牌拆下，19日換上正確的。

某一駕駛印有DOTI標誌車輛的男子路過時，淡淡地說了句「這種鳥事是會發生。」交通部門表示，這面錯的路牌於17日安裝，然另一名駕駛DOTI標誌車輛的男子稱，該路牌早於14日安裝。

不論哪一天掛上去，這樣的烏龍錯誤，對這個有著「一哩高之城」（Mile High City）的城市來說，是有點尷尬。根據DOTI，這面路牌由承包商製作安裝，費用為321.75美元，新的路牌不會額外收費。

這個烏龍錯誤，也在社群媒體上造成一波小漣漪，不少網友大肆吐槽。有人寫道，「他們居然真把它掛上去？到底有多少人看到這個錯誤，沒有人覺得有哪裡不對嗎？」另一網友說，「Califorina，來認識一下Coloroad吧。」也有人指出，「其實應該將其留著，會讓大家知道，這裏終究不是加州。」

「他們的路牌一定是跟明尼蘇達州『Learning Center』同一家訂製的吧」有人也於網上提到。據悉，2025年發生另一起拼字烏龍，當時一家日托中心招牌原本該寫著「優質學習中心（Quality Learning Center）」，卻將「Learning」誤拼為「Learing」。

丹佛日前出現「加利福尼亞街」錯誤拼字的烏龍路牌事件，示意圖為正確拼法。（示意圖，...
丹佛日前出現「加利福尼亞街」錯誤拼字的烏龍路牌事件，示意圖為正確拼法。（示意圖，Pexels）

精華 FAQ

  • 丹佛市中心新掛的「加利福尼亞街」路牌，竟把California拼成Califorina，錯字相當明顯，讓不少來自加州的居民與路過民眾都看傻眼。

  • 丹佛交通與基礎建設局表示，錯誤路牌已在18日拆下，並於19日換上正確版本。該路牌由承包商製作安裝，市府未另外增加費用。

  • 許多網友在社群上大肆吐槽，質疑怎麼會有人沒發現錯字，也有人拿Califorina、Coloroad等字樣開玩笑，甚至說應該留下來提醒大家這裡不是加州。

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