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41歲重訓婦人心臟檢查 發現病變截肢 家人發起眾籌

編譯陳盈霖／綜合報導
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罹患A型主動脈剝離的聖地牙哥女子考伊利，術後四肢因血液循環中斷不得不截肢，家人希...
罹患A型主動脈剝離的聖地牙哥女子考伊利，術後四肢因血液循環中斷不得不截肢，家人希望透過眾籌改造無障礙住家。（GoFundMe頁面）

紐約郵報報導，聖地牙哥縣春谷（Spring Valley）41歲女子考伊利（Leslie Caoili），今年5月接受例行心臟檢查時，意外發現罹患致命的A型主動脈剝離（Type A Aortic Dissection），也就是從心臟延伸出的主要動脈發生災難性撕裂，需立即接受心臟手術保命。不料術後四肢失去血液循環，最終不得不截去雙腿與雙手，人生從此改變。

她的丈夫艾默里（Amery Lee Caoili）告訴ABC電視台，病發當時相當危急，她需即刻進行心肺繞道（Cardiopulmonary Bypass）及大範圍主動脈重建術，否則危及性命。

擁有兩名女兒的考伊利，原本是名重訓競技運動員，發病前曾在聖地牙哥各地參加比賽。一家人原本以為，經過這場大型手術後，一切難關都能度過，沒想到結局令人心碎。「我們不知道她的身體如何承受最初那場手術，但住院第一個月底，她的手腳都變黑、萎縮。」艾默里說。醫師最後不得不將考伊利的雙手自前臂中段切除，雙腿也截肢。

儘管住院幾個月後，家人期待接她回家，但目前住家環境距離符合她的生活需求仍有很大差距，因她需要一個無障礙、安全的生活環境。目前艾默里正尋求專業志工協助，包括電工、空調系統（HVAC）技術人員、屋頂、地板施工人員及油漆工等，徹底改造住家。

家人也成立GoFundMe募款頁面，希望透過眾籌力量幫助她重新回到生活正軌。

精華 FAQ

  • 她在今年5月做例行心臟檢查時，發現罹患致命的A型主動脈剝離，屬於從心臟延伸出的主要動脈災難性撕裂，因此必須立刻手術保命。

  • 家屬表示，手術後她的四肢逐漸失去血液循環，住院約1個月後手腳發黑、萎縮，醫師只好將雙手截至前臂中段，雙腿也一併截除。

  • 由於住家尚未符合無障礙需求，丈夫正尋求電工、HVAC、屋頂、地板與油漆等志工協助，並透過GoFundMe募款，希望改造家中環境。

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