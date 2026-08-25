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羅蘭學區華裔教委陳正治 競選連任

記者啟鉻／羅蘭岡報導
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洛縣縣政委員蘇麗絲（左六）與多位華裔民選官員表達支持。（記者啟鉻／攝影）
洛縣縣政委員蘇麗絲（左六）與多位華裔民選官員表達支持。（記者啟鉻／攝影）

羅蘭學區（RUSD）教委會選舉將於11月3日舉行，3名候選人均為現任教委，競選連任。其中，現任學區教委會主席陳正治（Cary C. Chen）將競選教委第5任期。在22日舉行的競選發布會上，洛杉磯縣縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）及多位華裔民選官員、社區人士到場站台，表達對陳正治及另外兩名候選人的支持。

另外兩名競選連任的候選人，分別為現任日裔教委會副主席早川（Dr. Kevin T. Hayakawa），以及菲律賓裔教委會成員Agnes P. Gonzalez。早川於2022年當選學區教委，首任任期將於2026年12月屆滿。Agnes P. Gonzalez則於2021年就任教委，並於2022年12月獲教委會重新任命，任期至2026年底。

陳正治表示，多年來雖然忙於經營事業，而作為企業經營者，他擁有較多時間安排彈性，因此投入大量時間參與教育志願服務，曾擔任3名子女就讀的周末中文學校義務校長。他表示，從那時起，他開始更加深入參與教育工作，之後負責管理一所私立學校，校內有100多名學生及20名教職員，學校設於公立學校校園內。這段經歷讓他累積更多教育及學校管理方面經驗，也成為日後投入公職、服務學區的重要基礎。

陳正治說，在社區人士鼓勵下，他於2009年決定參選羅蘭學區教委會的一個空缺席位，並在社區支持下當選。此後，他又分別於2013年、2018年及2022年獲選連任，在選民支持下持續服務學區。

他指出，17年的服務歷程中，親眼見證學區經歷艱難時期，也面對各種挑戰。他運用自己在科學領域的專業訓練、經營企業所累積的管理經驗，以及對教育的熱忱，與教委團隊攜手合作，努力帶領學區走出低谷，朝更好方向發展。

陳正治強調，學區取得的成績並非個人一人努力，而是整個團隊共同合作的成果。他表示，希望羅蘭學區能持續成長，讓所有孩子都能接受良好教育、發揮潛能，成為最好的自己，因此需要讓目前的團隊繼續合作，為學區及社區服務。

他表示，教委會每位成員都有各自專長及負責領域，他將繼續專注於自己的工作範疇，同時與其他教委成員密切合作，讓學區持續走在正確的道路上，穩步發展。

羅蘭學區現任3位亞裔教委在11月3日選舉爭取連任，分別是現任教委會主席陳正治（中...
羅蘭學區現任3位亞裔教委在11月3日選舉爭取連任，分別是現任教委會主席陳正治（中），現任教委會副主席早川（左），以及教委會成員Agnes P. Gonzalez（右）。（記者啟鉻／攝影）

精華 FAQ

  • 羅蘭學區教委會選舉將於11月3日舉行，共有3名候選人參選，且3人全都是現任教委，目標都是爭取連任，顯示本次選舉以延續現有團隊為主。

  • 陳正治表示，因經營事業帶來較多時間彈性，他長期投入教育志願服務，曾任周末中文學校義務校長，也管理過一所設於公校校園內、擁有100多名學生與20名教職員的私校。

  • 陳正治指出，自己在17年服務中見證學區走過艱難時期，並運用科學訓練、企業管理經驗與教育熱忱協助團隊前進；他希望現有教委持續合作，讓學區穩定發展。

華裔 學區 洛杉磯

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