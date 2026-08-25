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防果蠅 農業官員：旅行勿帶回水果

記者朱敏梓 / 洛杉磯報導
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加州食品暨農業廳植物健康與害蟲預防服務處主任Victoria Hornbaker...
加州食品暨農業廳植物健康與害蟲預防服務處主任Victoria Hornbaker表示，外來果蠅可危害超過250種蔬果，一旦在加州I札根，農場、社區及居民後院菜園都可能遭受衝擊。（視訊截圖）

美國社群媒體（American Community Media）日前舉行線上簡報會。加州農業官員警告，一顆旅客隨手帶回的水果、親友郵寄的家鄉農產品，甚至網購的果樹，都可能夾帶外來果蠅，威脅加州農業及民眾後院菜園。目前聖地牙哥縣仍有兩個墨西哥果蠅隔離區，影響範圍超過100平方英里。官員呼籲民眾旅行時切勿將未經檢疫的蔬果、植物帶入加州。

加州食品暨農業廳（CDFA）植物健康與害蟲預防服務處主任Victoria Hornbaker表示，地中海果蠅、墨西哥果蠅及東方果實蠅都不是加州原生物種，在本地缺乏天敵，破壞力極強。果蠅會將卵產在蔬果內，幼蟲從內部啃食果肉，有時外觀看似完好，切開後才發現已遭蟲害。

外來果蠅可危害超過250種蔬果；加州則種植逾400種特色作物。一旦果蠅在當地扎根，不僅農場可能蒙受巨大損失，居民後院及社區菜園也會受波及，進而推高食品價格、減少新鮮蔬果供應。全美每年因外來害蟲造成的損失及相關支出約達400億美元。

洛杉磯縣農業專員Jordan Petersen指出，洛縣人口超1000萬，又是國際旅客、港口貨運及郵件包裹進入加州的重要門戶。縣府雖有75名檢查員，全年布設及檢查誘捕器；全州對外來果蠅設置的陷阱超過10萬個，宛如害蟲入侵的預警系統。然而，每天估計有超過800萬件包裹進入加州，僅靠人力難以全面檢查。

洛縣因此部署六組偵測犬團隊，在FedEx、UPS及郵局等包裹處理設施工作。偵測犬不是直接嗅出害蟲，而是辨識箱內可能藏有水果或植物，再由合格檢查員開箱查驗。過去曾在芒果、芭樂、葡萄柚、鳳梨及熱帶植物中攔截嚴重農業害蟲。

橙縣農業專員辦公室職員、園藝愛好者Huong Dang表示，許多亞裔居民希望種植童年熟悉的家鄉蔬果，若在本地買不到，便轉向Facebook Marketplace、Etsy等平台。這些來源不明的植物除可能貨不對板、無法適應南加氣候，更可能夾帶病蟲害。她建議民眾向本地合法苗圃詢問或訂購，確保植物經認證且無病蟲害。

若發現果蠅，加州會用陷阱、逐戶採集等方式，對可疑水果進行剖果檢查；如找到已交配的雌蠅，可能須移除發現地點周邊果實，以切斷繁殖周期。隔離區內居民不可把自家水果送給親友，但可榨汁、烘焙或加工後分享。腐爛或疑似染蟲的果實應裝入兩層塑膠袋，丟進一般垃圾桶，不可放入綠色有機廢棄物桶。

民眾若在庭院蔬果發現不明蟲害，可致電CDFA害蟲熱線800-491-1899。Hornbaker強調，外來害蟲防治的關鍵仍是預防：「不要從旅行地帶回蔬果，也不要透過未經核實的網路來源購買植物。」

精華 FAQ

  • 因為一顆未經檢疫的水果就可能夾帶外來果蠅或病蟲害，進入加州後在缺乏天敵的環境中擴散，進而危害農場、後院菜園與整體農業。

  • 外來果蠅可危害250多種蔬果，若在當地繁殖，將導致作物減產、農民損失擴大、居民菜園受波及，甚至推高食品價格並減少新鮮蔬果供應。

  • 官員建議不要在Facebook Marketplace、Etsy等不明來源購買，改向本地合法苗圃詢問或訂購，確認植物經認證且無病蟲害，以降低風險。

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