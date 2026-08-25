南加高溫再持續一周 局部達110度 恐延燒至9月
南加州民眾還沒有從持續多周的酷熱中喘過氣來，新一波高溫又將來襲。國家氣象局預報，南加新一輪熱浪至少還將持續一周，內陸部分地區周二、周三開始氣溫衝上三位數，局部最高可能達110度。
氣象專家更警告，這波熱浪和高溫未來幾周恐怕成為南加州的常態，甚至要到9月中旬才有機會回到正常或偏低水平，今年秋季也可能是一個「非常溫暖的秋天」。
國家氣象局24日已針對南加州多個地區發布高溫相關警報，包括高溫警告（Heat Advisory）、極端高溫觀察（Extreme Heat Watch）及極端高溫警告（Extreme Heat Warning）。目前部分警報至少維持至本周五（28日）晚間。
氣象預報指出，南加州許多地區午後最高氣溫將比正常值高出10至15度。洛縣沿海地區雖然相對涼爽，但海灘城市也可能出現90度左右高溫；距離海岸線5至10英里的內陸地區，則普遍達到100至110度。
這次高溫的一個特殊之處，是最熱的地方未必是沙漠，而可能集中在南加沿海谷地及內陸谷地，包括聖費南度谷等地。很多地區氣溫從周一開始繼續升高，周二起明顯加劇。
國家氣象局表示，這波高溫主要受到高空高壓氣流下沉影響產生「壓縮增溫」（compressional warming）效應，使地面氣溫進一步升高。此外，風向轉為偏北風，也把更熱的空氣帶入南加州。
雖然目前並不是典型的聖塔安那強風型態，但氣象專家提醒，歷史經驗顯示，當南加州出現極端高溫時，大型山火的風險也會隨之升高。氣象局呼籲民眾提高警覺，避免任何可能產生火花或引發火災的行為。
氣象局提醒民眾別小看高溫，不要因為習慣炎熱天氣，就低估中暑及熱傷害的危險，應大量補充水分，盡量待在有冷氣的室內，避免長時間曝曬；運動應避開中午及午後最炎熱時段，最好選擇清晨或傍晚。
氣象局同時提醒民眾主動關心年長親友、鄰居以及其他容易受到高溫影響的人，尤其是獨居長者。
國家氣象局預報，這波熱浪至少還會持續1周，周二、周三起內陸地區升溫最明顯，局部最高可能達110度，部分地區氣溫也會比正常值高出10至15度。 除了洛縣沿海相對較涼外，距海岸線5至10英里的內陸地區普遍可達100至110度，最熱區域還可能集中在聖費南度谷等南加沿海谷地與內陸谷地。 氣象局呼籲民眾多補充水分、待在有冷氣的室內、避免長時間曝曬，運動盡量避開中午與午後高溫時段，同時留意山火風險，並主動關心長者與獨居親友。
精華 FAQ
國家氣象局預報，這波熱浪至少還會持續1周，周二、周三起內陸地區升溫最明顯，局部最高可能達110度，部分地區氣溫也會比正常值高出10至15度。
除了洛縣沿海相對較涼外，距海岸線5至10英里的內陸地區普遍可達100至110度，最熱區域還可能集中在聖費南度谷等南加沿海谷地與內陸谷地。
氣象局呼籲民眾多補充水分、待在有冷氣的室內、避免長時間曝曬，運動盡量避開中午與午後高溫時段，同時留意山火風險，並主動關心長者與獨居親友。
上一則
加州電輔車事故多 2寶爸開發註冊系統
下一則