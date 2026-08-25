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慶雙十 南加高爾夫賽濃濃台灣味

記者張宏／洛杉磯報導
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中華民國高爾夫球聯合會24日在惠提爾舉辦「2026年國慶盃高爾夫球邀請賽」。（記...
中華民國高爾夫球聯合會24日在惠提爾舉辦「2026年國慶盃高爾夫球邀請賽」。（記者張宏／攝影）

南加台灣僑民24日頂著烈日揮桿，以高爾夫球賽揭開2026年雙十國慶系列活動序幕。中華民國高爾夫球聯合會24日在惠提爾舉辦「2026年國慶盃高爾夫球邀請賽」，吸引百餘名來自南加及外地球友參加，現場不僅有緊張刺激球技較量，還準備台灣小吃和水果，讓球場洋溢著濃厚台灣味。

洛杉磯台北經濟文化辦事處處長馬博元表示，他雖不會打高爾夫球，現場也被大家高漲熱情感染。球友在揮桿之餘鍛鍊身體、享受加州陽光，也能透過比賽認識更多朋友。高爾夫球聯合會30年來能將活動延續至今，背後凝聚各方長期的努力與支持。

經文出處長馬博元被大家高漲熱情感染。（記者張宏／攝影）
經文出處長馬博元被大家高漲熱情感染。（記者張宏／攝影）

今年恰逢聯合會創會30周年，國慶盃也同步邁入第30屆，會長柯欣侑表示，國慶盃是南加僑界迎接雙十國慶的重要活動，今年作為系列慶祝活動的第一場，更獲得各界大力支持，甚至有休士頓的朋友專程前來參賽。聯合會自1996年成立以來，每年透過國慶盃凝聚僑界情誼，今年除許多歷屆球友回歸，也有不少新球友加入，讓活動持續注入新活力，也象徵傳承。

今年恰逢聯合會創會30周年，國慶盃也同步邁入第30屆，會長柯欣侑開啟雙十國慶第一...
今年恰逢聯合會創會30周年，國慶盃也同步邁入第30屆，會長柯欣侑開啟雙十國慶第一個活動。（記者張宏／攝影）

為讓球友在夏日揮桿之餘也能品嘗家鄉味，現場在10號洞旁設置台灣小吃攤位，提供台灣刨冰及蚵仔麵線等特色美食。球友打完球後一邊享用小吃、一邊交流聊天，現場氣氛輕鬆熱絡。中華航空代表也特別帶來自家種植的台灣水果蓮霧與現場球友分享。

今年賽事獎項相當豐富，一桿進洞獎包括中華航空及長榮航空提供的洛杉磯往返台北商務艙機票，華航及長榮航空高層也下場參賽。此外，主辦單位還準備郵輪行程，以及BMW、Honda等汽車獎項，賽後舉行的頒獎晚宴也安排表演及摸彩活動，獎品包括現金紅包以及六張洛杉磯往返台北機票，其中兩張經濟艙機票更由柯欣侑個人出資購買，為參賽球友增添驚喜。

活動當天，前駐美代表袁健生、行政院政務顧問暨南加中華民國高爾夫球聯合會前會長陳玲華、前會長江瑞瀛，及創會會長邱垂煌等也參賽，與球友一同揮桿。歷屆團隊及球友齊聚，既展現高爾夫運動的活力，也見證聯合會30年來凝聚僑界的成果。

精華 FAQ

  • 活動於24日在惠提爾舉行，由中華民國高爾夫球聯合會主辦，作為2026年雙十國慶系列活動的第一場，吸引南加與外地百餘名球友參與。

  • 今年剛好是聯合會創會30周年，國慶盃也同步邁入第30屆。主辦方表示，這項賽事多年來凝聚僑界情誼，也象徵活動傳承與持續注入新活力。

  • 球場設有台灣刨冰、蚵仔麵線與蓮霧等家鄉味，賽事獎項則包含台北往返商務艙機票、郵輪行程及BMW、Honda汽車，晚宴還有表演與摸彩。

南加 洛杉磯 加州

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