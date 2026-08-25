泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒

為期兩天的聯誼會安排僑情講座、僑務座談及提案討論等議程，讓各地代表分享僑社經驗、討論會務發展。（記者子為/攝影）

成立於1976年，「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會」第35屆年會，23日在亞凱迪亞市舉行開幕典禮。近70名代表來自全美20多個地區，以及加拿大、巴西 、巴拉圭和台灣等地。與會者除交流各地僑情，也關注傳統僑團如何吸引青年參與、延續服務僑胞及傳承文化的功能。

本屆年會由羅省中華會館承辦，為期兩天，安排僑情講座、僑務座談及提案討論等議程，讓各地代表分享僑社經驗、討論會務發展。與會者也將前往漢庭頓圖書館（The Huntington Library）參訪。

美洲各地中華會館聯誼會執行長張自豪表示，聯誼會40多年來以加強僑團團結、服務僑胞及促進會務發展為宗旨。早期僑胞在海外艱苦創業、彼此扶持，這份精神如何薪火相傳，是僑社當前的重要課題。他指出，傳統僑團需要鼓勵更多青年參與，為海外僑社注入新生力量。

僑務委員會委員長徐佳青指出，中華會館、中華公所及華僑總會是全球重要的傳統僑團，不僅凝聚僑胞情感，也肩負傳承中華文化、促進世代交流的功能。持續舉辦數十年的年會，見證美洲僑社的發展，本屆更有來自巴西及巴拉圭的女性僑領遠道出席。 徐佳青表示，中華會館、中華公所及華僑總會是全球重要的傳統僑團，不僅凝聚僑胞情感，也肩負傳承中華文化、促進世代交流的功能。（記者子為/攝影）

徐佳青說，近年可看到愈來愈多年輕世代投入僑社活動，為傳統組織帶來活力。她期盼與會者藉由年會交換經驗、凝聚共識並深化合作，使僑團在不同地區繼續發揮影響力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，早期僑胞在異鄉落地生根，面對語言、文化及生活上的挑戰，依靠的正是團結合作與彼此扶持。她指出，經文處將繼續支持僑社發展、鼓勵青年參與及推動文化傳承。 陳令欣指出，駐洛杉磯台北經文處將繼續支持僑社發展、鼓勵青年參與及推動文化傳承，讓傳統僑團在新時代持續成長。（記者子為/攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）為主辦單位頒發認證書，她指出，該聯誼會50年來串聯美國、加拿大、南美洲及台灣的華人組織，除支持受災民眾，也鼓勵選民參與公共事務、培養年輕世代參政，並為華人社區發聲。 「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會」第35屆年會的開幕典禮上，趙美心（圖中）為主辦方代表張自豪（圖左）和聶澤英（圖右）頒發認證書。（記者子為/攝影）

羅省中華會館主席聶澤英表示，各地中華會館、中華公所及僑團數十年來秉持服務僑胞、團結鄉親、弘揚中華文化及促進社區和諧的宗旨。本屆年會既是老朋友重逢、新朋友結緣，也是各地僑團交流經驗及尋找合作機會的平台。

他特別提到，青年是華人社區及文化傳承的重要力量。僑團應提供更多參與社團、服務社區及發揮才能的機會，讓年輕一代了解自身文化根源，也能以自己的方式講述華人故事。