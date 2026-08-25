我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

泛美近70僑領聚南加 共議青年接棒

記者子為/亞凱迪亞報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為期兩天的聯誼會安排僑情講座、僑務座談及提案討論等議程，讓各地代表分享僑社經驗、...
為期兩天的聯誼會安排僑情講座、僑務座談及提案討論等議程，讓各地代表分享僑社經驗、討論會務發展。（記者子為/攝影）

成立於1976年，「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會」第35屆年會，23日在亞凱迪亞市舉行開幕典禮。近70名代表來自全美20多個地區，以及加拿大、巴西、巴拉圭和台灣等地。與會者除交流各地僑情，也關注傳統僑團如何吸引青年參與、延續服務僑胞及傳承文化的功能。

本屆年會由羅省中華會館承辦，為期兩天，安排僑情講座、僑務座談及提案討論等議程，讓各地代表分享僑社經驗、討論會務發展。與會者也將前往漢庭頓圖書館（The Huntington Library）參訪。

美洲各地中華會館聯誼會執行長張自豪表示，聯誼會40多年來以加強僑團團結、服務僑胞及促進會務發展為宗旨。早期僑胞在海外艱苦創業、彼此扶持，這份精神如何薪火相傳，是僑社當前的重要課題。他指出，傳統僑團需要鼓勵更多青年參與，為海外僑社注入新生力量。

僑務委員會委員長徐佳青指出，中華會館、中華公所及華僑總會是全球重要的傳統僑團，不僅凝聚僑胞情感，也肩負傳承中華文化、促進世代交流的功能。持續舉辦數十年的年會，見證美洲僑社的發展，本屆更有來自巴西及巴拉圭的女性僑領遠道出席。

徐佳青表示，中華會館、中華公所及華僑總會是全球重要的傳統僑團，不僅凝聚僑胞情感，...
徐佳青表示，中華會館、中華公所及華僑總會是全球重要的傳統僑團，不僅凝聚僑胞情感，也肩負傳承中華文化、促進世代交流的功能。（記者子為/攝影）

徐佳青說，近年可看到愈來愈多年輕世代投入僑社活動，為傳統組織帶來活力。她期盼與會者藉由年會交換經驗、凝聚共識並深化合作，使僑團在不同地區繼續發揮影響力。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長陳令欣表示，早期僑胞在異鄉落地生根，面對語言、文化及生活上的挑戰，依靠的正是團結合作與彼此扶持。她指出，經文處將繼續支持僑社發展、鼓勵青年參與及推動文化傳承。

陳令欣指出，駐洛杉磯台北經文處將繼續支持僑社發展、鼓勵青年參與及推動文化傳承，讓...
陳令欣指出，駐洛杉磯台北經文處將繼續支持僑社發展、鼓勵青年參與及推動文化傳承，讓傳統僑團在新時代持續成長。（記者子為/攝影）

聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）為主辦單位頒發認證書，她指出，該聯誼會50年來串聯美國、加拿大、南美洲及台灣的華人組織，除支持受災民眾，也鼓勵選民參與公共事務、培養年輕世代參政，並為華人社區發聲。

「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會」第35屆年會的開幕典禮上，趙美心（...
「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會」第35屆年會的開幕典禮上，趙美心（圖中）為主辦方代表張自豪（圖左）和聶澤英（圖右）頒發認證書。（記者子為/攝影）

羅省中華會館主席聶澤英表示，各地中華會館、中華公所及僑團數十年來秉持服務僑胞、團結鄉親、弘揚中華文化及促進社區和諧的宗旨。本屆年會既是老朋友重逢、新朋友結緣，也是各地僑團交流經驗及尋找合作機會的平台。

他特別提到，青年是華人社區及文化傳承的重要力量。僑團應提供更多參與社團、服務社區及發揮才能的機會，讓年輕一代了解自身文化根源，也能以自己的方式講述華人故事。

精華 FAQ

  • 第35屆年會於亞凱迪亞市開幕，由羅省中華會館承辦，為期2天；近70名代表來自全美20多個地區，並包含加拿大、巴西、巴拉圭及台灣等地。

  • 會中最受關注的是傳統僑團如何吸引青年參與，因為僑社面臨世代接替與文化延續課題；各方希望透過交流經驗，讓僑團持續發揮服務僑胞的功能。

  • 徐佳青、陳令欣、趙美心與聶澤英都強調團結、合作與青年培育，期盼僑團持續發聲、參與公共事務，並讓年輕世代以自己的方式傳承華人文化。

巴西

上一則

對重訓運動員何其殘酷 她只是例行檢查不料被截四肢

下一則

加州電輔車事故多 2寶爸開發註冊系統

延伸閱讀

跨越台灣與美洲 80僑領將相聚洛城

跨越台灣與美洲 80僑領將相聚洛城
全美台灣同鄉聯誼會年會 百人出席聚焦團結

全美台灣同鄉聯誼會年會 百人出席聚焦團結
南加僑界聯合聲明挺僑務第一線

南加僑界聯合聲明挺僑務第一線

大紐約僑界聲援徐佳青 籲僑務預算審查勿陷政治攻防

大紐約僑界聲援徐佳青 籲僑務預算審查勿陷政治攻防
舊金山灣區僑務榮譽職聲明 共同聲援徐佳青委員長

舊金山灣區僑務榮譽職聲明 共同聲援徐佳青委員長

美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮隆重舉行

美國北京聯誼會十週年慶典暨第六屆領導團隊就職典禮隆重舉行

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請