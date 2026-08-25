2026嗨中秋嘉年華∕迴聲樂隊 讓動漫走進真實舞台

Echoheart迴聲樂隊，由幾名熱愛動漫與音樂的業餘音樂人組成。（迴聲樂隊提供）

Echoheart迴聲樂隊，由幾名熱愛動漫與音樂的業餘音樂人組成，將出現在世界日報洛杉磯 主辦的「2026嗨中秋嘉年華」現場，他們希望將原本存在於動畫與耳機中的音樂帶到真實舞台。

迴聲樂隊此次演唱將以日本 動漫「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」中的女子樂隊MyGO!!!!!歌曲為主。樂隊成員表示，當熟悉的前奏響起，人們突然認出「這是我喜歡的動漫的歌」，原本只存在於螢幕中的音樂，變成現場的鼓聲、吉他聲及歌聲，正是迴聲樂隊希望帶給觀眾的感受，讓「動漫走進現實」，把二次元音樂帶上舞台。

樂隊成員葉子指出，MyGO!!!!!的故事與音樂都具有強烈情緒張力，也保留少女樂隊作品特有的青春感，因此成為樂隊非常喜愛的曲目。她表示，即使觀眾沒有看過相關動漫也沒關係，如果因為現場表演對歌曲或作品產生興趣，便達到分享音樂的目的。 樂隊希望將存在動畫與耳機中的音樂帶到真實舞台。（迴聲樂隊提供） 樂隊成員沒有專業音樂背景，因為喜愛動漫和音樂走到一起。（迴聲樂隊提供）

樂隊成員最初透過社群媒體認識，成立樂隊的想法很單純，就是「想唱自己真正喜歡的歌」。目前該樂隊由主唱、主音吉他、節奏吉他、貝斯及鼓手組成，成員沒有專業音樂背景，平時各自從事不同工作，因為喜愛動漫和音樂走到一起。

目前迴聲樂隊主要演奏Anime Rock及J-Rock，包括「K-ON!輕音少女」、「BanG Dream! It's MyGO!!!!!」及「孤獨搖滾！」等少女樂隊題材動漫作品。2025年至2026年，樂隊持續參與Anime Expo（動漫展會）相關表演及活動，並計畫9月底將在洛杉磯小東京舉行一場特別演出。目前正積極排練，希望透過更多現場表演，讓動漫音樂與觀眾產生更直接的連結。

由世界日報洛杉磯社與天普市政府共同主辦的「2026嗨中秋嘉年華」，將於9月19日、20日在天普市府前公園廣場舉行。