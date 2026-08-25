加州電輔車事故多 2寶爸開發註冊系統

布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。(取自RidePermit網頁）

NBC 4新聞網報導，在加州 各城市與學區積極設法降低電動輔助自行車（e-bike）死傷事故之際，一名來自橙縣 的父親開發了一套註冊系統，期盼能為這項交通安全難題提供解方。

布萊特（Anthony Bright）上周接受洛杉磯 NBC電視台採訪時表示：「從本質上來說，我是一名技術人員，我的整個職業生涯都在解決問題。我注意到社區裡發生了大量電輔車事故，這讓我開始思考：該如何解決這個問題？」

布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。騎士必須先完成一門安全培訓課程、通過測驗並支付25美元，才能領取該標籤。

育有兩名子女的布萊特向媒體示範了如何透過掃描標籤上的QR Code來讀取許可證資訊。他說明：「掃描後會顯示學生的姓名、就讀學校，以及該輛車是否被通報失竊。」

布萊特指出，若校園內發生違規或意外事件（例如超速或未配戴安全帽），校園駐警（SRO）便能運用這套系統進行處理。

他表示：「校園駐警掃描標籤後就能確認學生身分，並開立警告單或事故報告直接發送給家長，讓家長即時掌握孩子危險騎乘的狀況。」

布萊特希望這項試辦計畫未來能推廣至加州全境。他強調：「我們經常聽到各種事故、孩子闖紅燈停等標誌，甚至是致命意外；RidePermit正是解決這項社區整體安全問題的關鍵一環。」

布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。(AI生成示意圖）