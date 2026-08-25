我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

年末衝刺開跑 三生肖事業出頭、小財不斷

超市App價格暗藏玄機 同樣商品換個方式買更便宜

加州電輔車事故多 2寶爸開發註冊系統

編譯組/綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登...
布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。(取自RidePermit網頁）

NBC 4新聞網報導，在加州各城市與學區積極設法降低電動輔助自行車（e-bike）死傷事故之際，一名來自橙縣的父親開發了一套註冊系統，期盼能為這項交通安全難題提供解方。

布萊特（Anthony Bright）上周接受洛杉磯NBC電視台採訪時表示：「從本質上來說，我是一名技術人員，我的整個職業生涯都在解決問題。我注意到社區裡發生了大量電輔車事故，這讓我開始思考：該如何解決這個問題？」

布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。騎士必須先完成一門安全培訓課程、通過測驗並支付25美元，才能領取該標籤。

育有兩名子女的布萊特向媒體示範了如何透過掃描標籤上的QR Code來讀取許可證資訊。他說明：「掃描後會顯示學生的姓名、就讀學校，以及該輛車是否被通報失竊。」

布萊特指出，若校園內發生違規或意外事件（例如超速或未配戴安全帽），校園駐警（SRO）便能運用這套系統進行處理。

他表示：「校園駐警掃描標籤後就能確認學生身分，並開立警告單或事故報告直接發送給家長，讓家長即時掌握孩子危險騎乘的狀況。」

布萊特希望這項試辦計畫未來能推廣至加州全境。他強調：「我們經常聽到各種事故、孩子闖紅燈停等標誌，甚至是致命意外；RidePermit正是解決這項社區整體安全問題的關鍵一環。」

布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登...
布萊特近期推出了名為「RidePermit」的平台，供家長與青少年將電輔車資料登錄至資料庫，並取得可供掃描的貼紙標籤。(AI生成示意圖）

精華 FAQ

  • 這套系統希望因應加州各地電輔車事故頻傳的問題，透過登錄、標籤與查驗機制，提高騎乘安全，並讓校園與家長更快掌握違規或事故狀況。

  • 騎士需先在平台登錄電輔車資料，完成一門安全培訓課程、通過測驗，並支付25美元，之後才能領取可供掃描的QR Code貼紙標籤。

  • 掃描後可看到學生姓名、就讀學校及車輛是否失竊；若發生超速、未戴安全帽等情況，校園駐警可據此開立警告或事故報告，直接通知家長。

橙縣 洛杉磯 加州

上一則

2026嗨中秋嘉年華∕迴聲樂隊 讓動漫走進真實舞台

下一則

南加高溫再持續一周 局部達110度 恐延燒至9月

延伸閱讀

加州與地方官員宣布新措施，保障學生返校期間步行與騎自行車安全 全新公共教育宣導、加強取締交通違規，並推動快速、低成本道路改善工程，提升校園周邊安全

加州與地方官員宣布新措施，保障學生返校期間步行與騎自行車安全 全新公共教育宣導、加強取締交通違規，並推動快速、低成本道路改善工程，提升校園周邊安全
兩華裔家庭皆遭大型皮卡撞死　「我沒看到」竟成共同說詞

兩華裔家庭皆遭大型皮卡撞死　「我沒看到」竟成共同說詞
Citi Bike電單車使用暴增 Lyft報告：事故率不升反降

Citi Bike電單車使用暴增 Lyft報告：事故率不升反降
華人租到問題車埋雷 遇警攔檢收4罰單

華人租到問題車埋雷 遇警攔檢收4罰單
自行車道騎到半路沒了 騎士怎麼走一次看懂

自行車道騎到半路沒了 騎士怎麼走一次看懂
校園周邊槍擊紀錄 新互動地圖供查詢

校園周邊槍擊紀錄 新互動地圖供查詢

熱門新聞

北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
每日郵報報導，英國哈利王子與妻子梅根舉家搬回英國，但他們將保留位於加州蒙特西托的豪宅。圖為豪宅入口。（路透）

加州豪宅開銷驚人 哈利、梅根恐扛不住 被迫掛牌求售

2026-08-21 21:51
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
有中國大陸、台灣結婚的夫妻，想靠申請政治庇護留在美國，結果中途發生家庭糾紛，導致移民暨海關執法局（ICE）上門逮捕的妻離子散悲劇。圖為ICE逮捕示意圖，非當事人。(美聯社)

台夫妻想靠政庇留美 慘遭ICE逮捕 落妻離子散結局

2026-08-21 19:37
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」

很多人第一步就做錯 水煮花椰菜把握一關鍵「營養不流失」
退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活
美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數

美國人海外躺平養老 中國等亞洲國家最便宜 僅需這數
越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院

越來越多美國屋主受不了黴菌問題而將建商告上法院
省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請

省下不少學費 全美這10所大學獎助學金最易申請