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打卡族攻占俯瞰天際線熱點 維克多岡居民怒：凌晨2點還在鬧

記者張庭瑜／綜合報導
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洛杉磯市中心附近的維克多岡（Victor Heights）有一處可俯瞰市中心天際...
洛杉磯市中心附近的維克多岡（Victor Heights）有一處可俯瞰市中心天際線的熱門取景地，近年因社群軟體走紅。圖為遊客拍攝洛杉磯天際線示意圖，非擾民者。(美聯社)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：社群爆紅取景點引來大量打卡人潮。
  • 重點二：凌晨喧鬧噪音擾民，居民怒求市府介入。
  • 重點三：地方已開第二場集會，研議限流與社區自救。

洛杉磯市中心附近的維克多岡（Victor Heights）有一處可俯瞰市中心天際線的熱門取景地，近年因社群軟體走紅，大批民眾日夜前往拍照、錄影。長期飽受深夜喧鬧、交通混亂及治安問題困擾的居民，19日晚集會，要求洛杉磯市府採取改善措施、恢復社區安寧。

ABC 7電視台報導，這處熱門地位於道奇球場南側、Figueroa Terrace與Centennial Street交會處，向來是專業影視拍攝及攝影愛好者的取景地。不過，隨著TikTok等社群平台興起，當地景觀在網路廣泛流傳，吸引愈來愈多訪客湧入。居民表示，從白天到深夜經常有數十人聚集，衍生車流、噪音及公共安全等問題，也日益影響社區生活。

19日晚在Eastside Italian Deli的集會，已是近期第二次針對該問題的集會。加州崛起（California Rising）組織主任Raul Claros在會中指出，這處熱門拍攝地的周邊，並非單純觀光景點，而是許多家庭日常生活的住宅。他提到，其中一戶家庭，有一名三歲女童曾接受多次手術，且需使用氧氣設備，深夜噪音對家人造成沉重負擔。Claros批評，仍有人凌晨2時前往當地聚集，吸食大麻、飲酒並大聲喧鬧，嚴重干擾住戶的生活與休息。

洛杉磯市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）辦公室的代表向居民表示，辦公室持續與市府相關單位研議如何加強當地安全與秩序管理，並尋求限制訪客人數的可行方案；不過，目前尚無具體進展可對外公布。

洛杉磯市警局代表當晚未出席會議。由於市府尚未提出明確對策，居民也討論自行組織的可能性，包括成立社區協會及籌組新的鄰里守望組織，盼由居民合作與相互通報，共同處理長期困擾社區的問題。

洛杉磯市中心附近的維克多岡（Victor Heights）有一處可俯瞰市中心天際...
洛杉磯市中心附近的維克多岡（Victor Heights）有一處可俯瞰市中心天際線的熱門取景地，近年因社群軟體走紅。圖為遊客拍攝洛杉磯天際線示意圖，非擾民者。（美聯社）

精華 FAQ

  • 位於道奇球場南側、Figueroa Terrace與Centennial Street交會處的俯瞰點，原本是影視與攝影取景地，因TikTok等平台走紅後，吸引大量民眾前往拍照錄影。

  • 居民指從白天到深夜都有多人聚集，造成車流混亂、噪音擾人與公共安全疑慮；甚至有人凌晨2點仍在飲酒、吸食大麻並高聲喧鬧，嚴重影響休息。

  • 居民已舉行第二次集會，並考慮成立社區協會與鄰里守望；市議員辦公室則表示正與市府單位研議加強管理、限制訪客人數，但目前仍沒有具體方案。

洛杉磯 道奇 道奇球場

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