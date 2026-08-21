馬里布濱海公路啟用測速照相 11月底執法開罰

馬里布市府將於太平洋海岸公路上進行科技執法，希望增加公路安全。（示意圖，取自馬里布府臉書）

紐約郵報報導，南加州 最具代表性的濱海公路，位於馬里布（Malibu）的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway，PCH）已開始安裝測速照相機，利用高科技「電眼」進行科技執法。市府表示，此行動是「太平洋海岸公路測速安全系統」一部分，目前已接近完工。

市府指出，導入這套安全系統的原因，是自2010年以來，這條位於該市21哩的路段，已發生數十起死亡交通事故。警方指出，多數事故與車速有關，超速是主要原因。

市長習佛斯坦（Bruce Silverstein）在新聞稿中表示，「我們的目標是改善每一位使用太平洋海岸公路民眾的安全，無論是開車、騎自行車、步行或旅遊。這項計畫不僅是向離開者致意，也要保護目前仍使用這條公路上的人，鼓勵民眾養成更安全的駕駛習慣。」

市府不會立即開罰被拍到違規行為的駕駛，而會從本月18日至9月底前用宣導與警告方式，至11月底才會正式執法，屆時一旦被拍到車速超過限速11哩以上者，便會收到罰單。

近年來，美國各地民眾對Flock攝影系統搜集並保留大量駕駛與車輛詳細資料的做法感到憤怒，認為此類監控方式有高度侵略性及隱私問題，且質疑架設攝影機真正目的，是為「增加市府收入」。市府表示，依法規定該市最多可運作五套自動測速執法系統，約十台攝影機，攝影機不會保留未涉及違規的車輛資料，與違規有關的資訊，也會在60天內刪除。