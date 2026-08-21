我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈利、梅根為何美國夢碎？BBC：挾王室光環闖好萊塢難長紅

比特幣繼續突破7.5萬美元 專家揭暴漲20%背後真正主因

馬里布濱海公路啟用測速照相 11月底執法開罰

編譯陳盈霖／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬里布市府將於太平洋海岸公路上進行科技執法，希望增加公路安全。（示意圖，取自馬里...
馬里布市府將於太平洋海岸公路上進行科技執法，希望增加公路安全。（示意圖，取自馬里布府臉書）

紐約郵報報導，南加州最具代表性的濱海公路，位於馬里布（Malibu）的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway，PCH）已開始安裝測速照相機，利用高科技「電眼」進行科技執法。市府表示，此行動是「太平洋海岸公路測速安全系統」一部分，目前已接近完工。

市府指出，導入這套安全系統的原因，是自2010年以來，這條位於該市21哩的路段，已發生數十起死亡交通事故。警方指出，多數事故與車速有關，超速是主要原因。

市長習佛斯坦（Bruce Silverstein）在新聞稿中表示，「我們的目標是改善每一位使用太平洋海岸公路民眾的安全，無論是開車、騎自行車、步行或旅遊。這項計畫不僅是向離開者致意，也要保護目前仍使用這條公路上的人，鼓勵民眾養成更安全的駕駛習慣。」

市府不會立即開罰被拍到違規行為的駕駛，而會從本月18日至9月底前用宣導與警告方式，至11月底才會正式執法，屆時一旦被拍到車速超過限速11哩以上者，便會收到罰單。

近年來，美國各地民眾對Flock攝影系統搜集並保留大量駕駛與車輛詳細資料的做法感到憤怒，認為此類監控方式有高度侵略性及隱私問題，且質疑架設攝影機真正目的，是為「增加市府收入」。市府表示，依法規定該市最多可運作五套自動測速執法系統，約十台攝影機，攝影機不會保留未涉及違規的車輛資料，與違規有關的資訊，也會在60天內刪除。

精華 FAQ

  • 市府表示，這條21哩路段自2010年以來發生數十起死亡交通事故，警方研判多數與超速有關，因此導入測速照相與科技執法，目的是提升所有用路人的安全。

  • 市府不會立刻開罰，先從本月18日至9月底進行宣導與警告，之後持續部署，預計11月底才會正式執法，屆時超速超過限速11哩以上就會收到罰單。

  • 面對外界質疑攝影系統過度蒐集資料、可能是為了增加收入，市府強調攝影機不會保留未違規車輛資訊，與違規相關資料也會在60天內刪除，並表示依法最多僅能運作5套系統。

加州

上一則

FTC：受騙者若急於想追回款 易再淪為受害者

下一則

舊金山「兩房公寓」租金中位數突破6000元 溢價高屋崙逾120%

延伸閱讀

紐約MTA公車影像執法擴大 布碌崙華社B8、B9等4線納入

紐約MTA公車影像執法擴大 布碌崙華社B8、B9等4線納入
南加小台北34攝影機盯車牌 居民怕資料交ICE

南加小台北34攝影機盯車牌 居民怕資料交ICE
聖瑪利諾校區部分道路 限速降至15哩

聖瑪利諾校區部分道路 限速降至15哩
法規考慮 允許無方向盤自駕計程車上路

法規考慮 允許無方向盤自駕計程車上路
自行車道騎到半路沒了 騎士怎麼走一次看懂

自行車道騎到半路沒了 騎士怎麼走一次看懂
山景城危險道路將大改造 政府推3方案徵居民意見

山景城危險道路將大改造 政府推3方案徵居民意見

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

綠卡女返鄉照顧病危父母逾半年 回美後遭ICE拘留、遣返

2026-08-19 15:15
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41
專家建議，冰箱門留給調味醬、飲料等耐溫變化食品；牛奶、雞蛋、乳製品及剩菜放在內部層架、靠近後方的位置；生肉、家禽及海鮮則密封後放在最下層。（記者趙健／攝影）

大多數人冰箱都用錯了 專家：牛奶、雞蛋別再放這裡

2026-08-17 14:23

超人氣

更多 >
潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈

潤了？安踏前CEO徐陽閃辭後舉家遷美 起飛後才發朋友圈
分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹

分居妻帶新男友回家 華男假意邀請 隨後場面慘不忍睹
18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進

18歲人口族群縮水 大學招生面臨斷崖 名校卻不會更好進
服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用

服務生分享廚房機密 這些東西超噁 不要點或用
「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...

「1美元遺囑」防子女爭產 這招在美國流傳多年 原因...