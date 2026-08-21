推廣23年 核桃土風舞社邀民眾走出家門

成立於2003年的「核桃土風舞社」多年來以非營利方式推廣土風舞、排舞等休閒活動，鼓勵社區居民走出家門。（取自核桃土風舞社網站）

在南加州華人社區，愈來愈多民眾重視退休後的健康生活。成立於2003年的「核桃 土風舞社」多年來以非營利方式推廣土風舞、排舞等休閒活動，鼓勵居民走出家門，在音樂與舞步中保持活力、拓展社交生活。該社每周分別在核桃市、羅蘭岡 老人活動中心開設免費課程，歡迎有興趣者報名。

核桃土風舞社早期沒有固定場地，成員經常在不同地點租用場地，並共同分攤費用。2020年疫情 爆發後，活動一度暫停；直到2021年東區各社區活動中心重新開放，該社社長Sally Yang重新申請場地，希望不讓這項健康又愉快的活動中斷。至今，她已堅持推廣土風舞23年，並長期義務參與社區各項活動。

Sally Yang表示，目前參與土風舞的年齡層逐漸增加，也讓她擔心這項運動面臨傳承問題，因此希望更多民眾加入，讓土風舞能夠在社區持續發展。她也強調，活動並非以營利為目的，參加者只需分攤少量場地費，相關費用依規定交給縣或市政府。除學習舞蹈，更希望打造一個讓社區居民運動、交友與放鬆的平台。

目前社團每周三晚7時至9時，在核桃市老人活動中心開設排舞課程，地址為21215 La Puente Rd, Walnut, CA 91789；每周二晚7時至8時30分，以及每周六上午9時至中午12時，在羅蘭岡社區活動中心（Rowland Heights Community Center）提供土風舞、排舞等課程，地址為18150 Pathfinder Rd, Rowland Heights, CA 91748。

新一期課程將於8月29日開始，歡迎不同年齡、沒有舞蹈基礎的朋友加入，透過簡單易學的舞步，一起享受健康、快樂的社區生活。有意參加者可致電909-713-9798，微信號QQ522260473或[email protected]。