推廣23年 核桃土風舞社邀民眾走出家門
在南加州華人社區，愈來愈多民眾重視退休後的健康生活。成立於2003年的「核桃土風舞社」多年來以非營利方式推廣土風舞、排舞等休閒活動，鼓勵居民走出家門，在音樂與舞步中保持活力、拓展社交生活。該社每周分別在核桃市、羅蘭岡老人活動中心開設免費課程，歡迎有興趣者報名。
核桃土風舞社早期沒有固定場地，成員經常在不同地點租用場地，並共同分攤費用。2020年疫情爆發後，活動一度暫停；直到2021年東區各社區活動中心重新開放，該社社長Sally Yang重新申請場地，希望不讓這項健康又愉快的活動中斷。至今，她已堅持推廣土風舞23年，並長期義務參與社區各項活動。
Sally Yang表示，目前參與土風舞的年齡層逐漸增加，也讓她擔心這項運動面臨傳承問題，因此希望更多民眾加入，讓土風舞能夠在社區持續發展。她也強調，活動並非以營利為目的，參加者只需分攤少量場地費，相關費用依規定交給縣或市政府。除學習舞蹈，更希望打造一個讓社區居民運動、交友與放鬆的平台。
目前社團每周三晚7時至9時，在核桃市老人活動中心開設排舞課程，地址為21215 La Puente Rd, Walnut, CA 91789；每周二晚7時至8時30分，以及每周六上午9時至中午12時，在羅蘭岡社區活動中心（Rowland Heights Community Center）提供土風舞、排舞等課程，地址為18150 Pathfinder Rd, Rowland Heights, CA 91748。
新一期課程將於8月29日開始，歡迎不同年齡、沒有舞蹈基礎的朋友加入，透過簡單易學的舞步，一起享受健康、快樂的社區生活。有意參加者可致電909-713-9798，微信號QQ522260473或[email protected]。
核桃土風舞社成立於2003年，至今已推廣23年，長期以非營利方式推動土風舞、排舞等休閒活動，讓社區居民能在音樂與舞步中保持活力。 目前社團每週三晚間7時至9時在核桃市老人活動中心上課；每週二晚間7時至8時30分、每週六上午9時至中午12時，在羅蘭岡社區活動中心提供課程。 Sally Yang表示，參與者年齡層逐漸增加，讓她擔心傳承問題，因此希望吸引不同年齡、沒有基礎的民眾加入，讓這項健康又快樂的活動持續在社區發展。
精華 FAQ
核桃土風舞社成立於2003年，至今已推廣23年，長期以非營利方式推動土風舞、排舞等休閒活動，讓社區居民能在音樂與舞步中保持活力。
目前社團每週三晚間7時至9時在核桃市老人活動中心上課；每週二晚間7時至8時30分、每週六上午9時至中午12時，在羅蘭岡社區活動中心提供課程。
Sally Yang表示，參與者年齡層逐漸增加，讓她擔心傳承問題，因此希望吸引不同年齡、沒有基礎的民眾加入，讓這項健康又快樂的活動持續在社區發展。
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