記錄野火、深耕教育 加州2華人獲眾議員趙美心表揚

聯邦眾議員趙美心舉行年度國會領袖獎頒獎典禮，表揚加州第28國會選區十名個人及團體。（趙美心辦公室提供）

聯邦眾議員趙美心 15日舉行年度國會領袖獎頒獎典禮，表揚加州第28國會選區十名個人及團體，包括華裔面孔。趙美心表示，今年的得獎者包括教育工作者、志工、社區倡議人士及小企業主，他們透過日常服務，為聖蓋博谷帶來實際改變。這些人的貢獻展現社區互助的重要，也證明一個人同樣可以發揮影響力。

普立茲獎得主趙漢榮（Ringo Chiu）來自天普市，此次獲頒「搭建橋梁獎」（Building Bridges Award）。他長期透過新聞攝影記錄重大事件，包括加州野火 、非裔命也是命（Black Lives Matter）示威，以及移民暨海關執法局（ICE ）執法行動等。

趙漢榮曾多次冒險進入新聞現場，透過影像記錄危機中的人物及社區，讓外界看見事件對普通人的影響。他曾參與美聯社2021年普立茲突發新聞攝影獎的得獎團隊。

阿罕布拉聯合學區資深教委甄銘新（Robert「Bob」L. Gin）獲頒「終身成就獎」。他在該學區教育委員會服務超過24年，任內參與推動阿罕布拉學區與阿罕布拉聯合高中學區整合，建立從幼兒園過渡班至12年級（TK-12）的完整教育體系，並為學區超過1萬4000名學生擴大教育機會。他也長期參與學區學生領袖計畫，協助培養多代年輕領袖。

拉肯亞達高中（La Cañada High School）高年級學生Mikaela Hong獲選「年度青年」。她是接受治療長達七年的第四期兒童癌症患者，並創辦Pediatric Hope Project。該組織由青年主導，為罹患癌症及其他嚴重疾病的兒童提供免費線上一對一每周課業輔導及情緒支持。Hong今年也推動由趙美心考慮提出國會決議，將9月3日訂為「全國神經母細胞瘤關注日」

其他得獎者包括艾塔迪那Fair Oaks Burger及Webster's Community Pharmacy，兩家商戶分別在伊頓野火後提供社區活動、物資及募款支援，同獲「年度企業獎」。

厄普蘭（Upland）餐廳Taco Bout Good東主Javier Arellano，以及亞美尼亞全國委員會西部地區執行主任Ruben Karapetian，獲頒「年度社區行動者獎」。服務長者超過53年的Altadena Meals on Wheels則獲選「年度非營利組織」。南巴沙迪那居民Dean Sheldon Serwin及88歲退伍軍人Otis Triplett獲選「年度志工」。