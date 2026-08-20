洛瑪林達大學建新醫院 服務中風、腦損傷病患

南加內陸洛瑪林達大學醫療中心（Loma Linda University Health）正在擴大復健醫療服務，興建一座全新的住院復健醫院。（取自洛瑪林達大學醫療中心官網）

南加 內陸洛瑪林達大學醫療中心（Loma Linda University Health）正在擴大復健醫療服務，興建一座全新住院復健醫院。為中風 、腦損傷及其他患者提供專業治療與復健服務。並引進「機器人」輔助技術，協助需要重新學習走路患者進行訓練。預計2028年夏季完工，秋季開幕。

據Daily Bulletin報導，負責管理洛瑪林達大學醫療中心旗下六所醫院的營運長Lyndon Edwards表示，內陸帝國老年人口迅速增加，是院方決定興建這座復健醫院的主要原因。

新院將設置80張復健病床。醫療中心總裁兼執行長Anthony Hilliard表示，這項工程預計耗資1億4000萬美元。新醫院啟用後，復健服務能力將「增加近一倍」。

新復健醫院將提供密集護理、物理治療、職能治療及語言治療服務。報導指出，院內空間將以營造治療性環境為設計重點，配備先進科技與相關設施，並設有復健健身房，可進行物理、職能、語言及休閒治療，鼓勵患者增加活動並逐步恢復身體功能。

院方還計畫在室內設置一輛汽車，讓康復中的患者練習上下車。同時引進「機器人」輔助技術，協助需要重新學習走路的患者進行訓練。