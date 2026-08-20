洛瑪林達大學建新醫院 服務中風、腦損傷病患
南加內陸洛瑪林達大學醫療中心（Loma Linda University Health）正在擴大復健醫療服務，興建一座全新住院復健醫院。為中風、腦損傷及其他患者提供專業治療與復健服務。並引進「機器人」輔助技術，協助需要重新學習走路患者進行訓練。預計2028年夏季完工，秋季開幕。
據Daily Bulletin報導，負責管理洛瑪林達大學醫療中心旗下六所醫院的營運長Lyndon Edwards表示，內陸帝國老年人口迅速增加，是院方決定興建這座復健醫院的主要原因。
新院將設置80張復健病床。醫療中心總裁兼執行長Anthony Hilliard表示，這項工程預計耗資1億4000萬美元。新醫院啟用後，復健服務能力將「增加近一倍」。
新復健醫院將提供密集護理、物理治療、職能治療及語言治療服務。報導指出，院內空間將以營造治療性環境為設計重點，配備先進科技與相關設施，並設有復健健身房，可進行物理、職能、語言及休閒治療，鼓勵患者增加活動並逐步恢復身體功能。
院方還計畫在室內設置一輛汽車，讓康復中的患者練習上下車。同時引進「機器人」輔助技術，協助需要重新學習走路的患者進行訓練。
院方表示，內陸帝國老年人口快速增加，是推動興建新院的重要原因。隨著更多患者需要中風、腦損傷與術後復健，新增住院復健醫院可補足當地醫療需求。 新院將設80張復健病床，提供密集護理、物理治療、職能治療與語言治療，並規劃治療性環境、復健健身房及相關設施，協助患者逐步恢復功能。 院方計畫在院內放置一輛汽車，讓患者練習上下車，並引進機器人輔助技術協助重新學走路。工程預計耗資1億4000萬美元，2028年夏季完工、秋季開幕。
精華 FAQ
院方表示，內陸帝國老年人口快速增加，是推動興建新院的重要原因。隨著更多患者需要中風、腦損傷與術後復健，新增住院復健醫院可補足當地醫療需求。
新院將設80張復健病床，提供密集護理、物理治療、職能治療與語言治療，並規劃治療性環境、復健健身房及相關設施，協助患者逐步恢復功能。
院方計畫在院內放置一輛汽車，讓患者練習上下車，並引進機器人輔助技術協助重新學走路。工程預計耗資1億4000萬美元，2028年夏季完工、秋季開幕。
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