警突襲南加華人區7按摩院 全涉黃

警方逮捕部分店員。（科汶那警局）

柯汶那市警局表示，聖蓋博谷七家按摩院因涉嫌從事非法性行為，在為期一周的執法行動中遭查封，並有多人被拒捕。

根據柯汶那市警局的Instagram發文，該市警員與市府稽查人員合作，本周在市內多家按摩場所展開行動。

警方指出，受檢的七家業者全數被查獲涉及非法性行為。警局公布的影片顯示，警員進入多家按摩店，檢查房間並與店內人員問話。影片中某一段落顯示，約有四、五名女子被警員拘留或帶離其中一家店面。警方並未透露這些女子身分，也未說明她們是否全數或部分遭到逮捕，從視頻中可以看出，這些涉嫌賣淫被捕的女子全部為亞裔 。

影片其他片段則顯示，警員進入私人按摩房內查看，並檢查店內各處，同時也拍到多名警員與市府人員在行動期間聚集的畫面。

警方表示，經過檢查後已開出多張罰單。警方並未進一步說明調查人員在這些場所發現了什麼，也未詳述各地點所記錄的違規內容。

該案件目前仍在調查中。警局表示，「柯汶那市警局與市府各合作單位，將持續致力維護居民，商家與訪客的社區安全。」

警方目前尚未公布進一步資訊。聖蓋博谷是南加華人 聚居地區，柯汶那市亦有大量華人居民。

七家按摩院全部涉黃。（科汶那警局）

數人被逮捕，警方已開出多張罰單。（科汶那警局）

按摩院內部景象。（科汶那警局）

科汶那警方一周內突襲了七家按摩院。（科汶那警局）