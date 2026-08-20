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警突襲南加華人區7按摩院 全涉黃

記者王若然／綜合報導
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警方逮捕部分店員。（科汶那警局）
警方逮捕部分店員。（科汶那警局）

柯汶那市警局表示，聖蓋博谷七家按摩院因涉嫌從事非法性行為，在為期一周的執法行動中遭查封，並有多人被拒捕。

根據柯汶那市警局的Instagram發文，該市警員與市府稽查人員合作，本周在市內多家按摩場所展開行動。

警方指出，受檢的七家業者全數被查獲涉及非法性行為。警局公布的影片顯示，警員進入多家按摩店，檢查房間並與店內人員問話。影片中某一段落顯示，約有四、五名女子被警員拘留或帶離其中一家店面。警方並未透露這些女子身分，也未說明她們是否全數或部分遭到逮捕，從視頻中可以看出，這些涉嫌賣淫被捕的女子全部為亞裔

影片其他片段則顯示，警員進入私人按摩房內查看，並檢查店內各處，同時也拍到多名警員與市府人員在行動期間聚集的畫面。

警方表示，經過檢查後已開出多張罰單。警方並未進一步說明調查人員在這些場所發現了什麼，也未詳述各地點所記錄的違規內容。

該案件目前仍在調查中。警局表示，「柯汶那市警局與市府各合作單位，將持續致力維護居民，商家與訪客的社區安全。」

警方目前尚未公布進一步資訊。聖蓋博谷是南加華人聚居地區，柯汶那市亦有大量華人居民。

七家按摩院全部涉黃。（科汶那警局）
七家按摩院全部涉黃。（科汶那警局）

數人被逮捕，警方已開出多張罰單。（科汶那警局）
數人被逮捕，警方已開出多張罰單。（科汶那警局）

按摩院內部景象。（科汶那警局）
按摩院內部景象。（科汶那警局）

科汶那警方一周內突襲了七家按摩院。（科汶那警局）
科汶那警方一周內突襲了七家按摩院。（科汶那警局）

精華 FAQ

  • 柯汶那市警局在一周執法行動中，針對聖蓋博谷7家按摩院展開查緝，並與市府稽查人員合作進入店內檢查，目標是涉嫌從事非法性行為的業者。

  • 警方表示，受檢的7家業者全數被查獲涉及非法性行為，並在現場拘留或帶離數名女子，同時對相關場所開出多張罰單，但未公開更詳細的證據與違規內容。

  • 案件目前仍在調查中，警方尚未公布更多資訊，只強調將持續與合作單位維護居民、商家與訪客的社區安全，避免類似非法行為再度發生。

南加 亞裔 華人

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