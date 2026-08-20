台灣傳統日 台美交流從棒球到半導體

中華航空與亞利桑納響尾蛇隊於鳳凰城Chase Field攜手舉辦活動，適逢響尾蛇隊迎戰洛杉磯道奇隊，駐鳳凰城台北經濟文化辦事處處長焦國恩（中）當天應邀擔任「台灣傳統日」（Taiwan Heritage Day）開球嘉賓。（駐鳳凰城經文處臉書）

中華航空與亞利桑納響尾蛇隊日前在鳳凰城Chase Field舉辦「台灣傳統日」，適逢響尾蛇隊迎戰洛杉磯道奇 ，吸引大批台商、僑胞及當地民眾到場，駐鳳凰城台北經文處長焦國恩應邀擔任開球嘉賓，在賽前代表台灣登板投球，以棒球為媒介，展現台美之間長期的友誼與合作關係。

當天現場設置多個台灣文化攤位，包括台灣觀光署、亞利桑那州台灣同鄉會、北美台灣工程師協會及大鳳凰城台美商會等，向當地民眾介紹台灣觀光、文化與產業發展。

焦國恩表示，棒球不只是台美兩地共同喜愛的運動，也是連結彼此的重要橋梁。棒球強調的團隊合作、堅持與韌性，也象徵台灣與美國多年來並肩合作、持續深化夥伴關係。

在棒球交流之外，台灣與亞利桑納州 的合作也持續拓展至科技與經貿領域。焦國恩近日與鳳凰城東南區最成熟的科技城市之一的錢德勒市（Chandler）市長Kevin Hartke會面，雙方針對台灣近期政經發展，以及台灣與亞利桑納州未來在半導體供應鏈等領域的合作進行交流。

雙方也討論Hartke預計於8月底率領亞利桑納州商務廳（ACA）代表團訪問台灣，並出席SEMICON Taiwan活動。此次訪台預料將進一步深化台灣與亞利桑納州在半導體、科技及經貿領域的合作。

事實上，錢德勒與台灣之間有一段由棒球串起的特殊情誼。2016年10月，時任台南市長的賴清德促成台南市與錢德勒締結「友誼城市」關係，而兩座城市共同對棒球的熱愛，也成為雙方交流的重要基礎。

多年來，台南與錢德勒的少棒隊持續進行交流與互訪，除了在球場上切磋球技，也透過比賽與交流活動建立友誼。此次Hartke市長即將訪台，雙方也期待藉此延續兩座城市之間的交流。

此外，焦國恩與Hartke也提前討論明年「台灣傳統日」的規劃。雙方期待未來除了持續透過棒球深化城市交流，也能加入更多台灣美食與文化元素，讓亞利桑納民眾有更多機會認識台灣。

焦國恩（右）近日與鳳凰城東南區最成熟的科技城市之一的錢德勒市（Chandler）市長Kevin Hartke（左）會面，雙方針對台灣近期政經發展，以及台灣與亞利桑納州未來在半導體供應鏈等領域的合作進行交流。（駐鳳凰城經文處臉書）

「台灣傳統日」活動當天現場設置多個台灣文化攤位。（駐鳳凰城經文處臉書）

中華航空與亞利桑納響尾蛇隊於鳳凰城Chase Field攜手舉辦「台灣傳統日」活動。（駐鳳凰城經文處臉書）