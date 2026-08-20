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綠卡女返鄉逾半年 回美遭ICE拘留遣返

記者邵敏／綜合報導
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綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭...
綠卡持有者返鄉照顧病危父母，超過半年後回美，現遭ICE拘留、面臨遣返。圖為機場搭乘飛機示意圖。（記者邵敏／攝影）

一名在美國生活長達27年的亞裔女，持有綠卡且沒有任何犯罪紀錄，日前依規定前往移民暨海關執法局（ICE）報到時遭拘留、面臨遣返。原因是疫情期間，她曾返回母國照顧病危父母超過6個月，當局認為她長時間離開美國，可能顯示放棄合法永居身分，因此啟動驅逐程序。

據NDTV、Newsweek等多家媒體報導，來自印度的Venkata Narsamamba Vasamsetty，是兩名美國公民子女的母親。她2013年起取得綠卡身分後，長期居住美國，曾在一家公立學校擔任特殊教育教師。ICE查詢系統顯示，Vasamsetty目前處被關押狀態，她8月11日前往ICE辦公室例行報到時遭拘留。這起移民案件的爭議，源自Vasamsetty曾離開美國超過6個月。

據她的家人及代表律師說法，Vasamsetty於2022年7月前往印度，照顧年邁病重的父母，期間她感染新冠病毒，健康狀況惡化，返美行程一再延後。2023年2月，Vasamsetty回到美國時已離境約7個月。國土安全部（DHS）認為，她長時間離美，已構成放棄永久居民身分，因此將其置於驅逐程序中。

Vasamsetty提出文件，證明離美期間仍維繫在美國的生活、家庭及工作關係。之後，DHS未能在設定期限內提交支持驅逐的相關證據，移民法官5月19日裁定終止驅逐程序，但Vasamsetty仍持續向ICE報到，並在8月11日遭ICE拘留，至今關押在案。

移民律師Zoe Wilson指出，Vasamsetty持有綠卡、沒有犯罪紀錄，在美國合法生活27年，且一直維持合法移民身分。此外，Vasamsetty前往印度時正在美國境內購買房屋，準備作為主要住所；人在印度期間，也完成房屋購買手續。Wilson強調，當事人前往印度，目的是照顧病重父母，並非打算放棄綠卡，應該區分「因醫療及家庭因素造成的臨時、複雜長途旅行」，與「有意放棄美國永久居留身分」的長期離境。

美國公民暨移民服務局（USCIS）規定，持綠卡者可短暫離美，短期旅行通常不會影響永居身分。但如果一次離境超過180天，重新入境時可能面臨更嚴格審查，以確認其是否仍維持美國居住地，以及是否仍有意將美國作為永久住所。

精華 FAQ

  • 她在2023年回美後，8月11日前往ICE例行報到時遭拘留。ICE與DHS認為她曾離美超過180天，可能顯示放棄美國永久居留身分，因此啟動相關處置。

  • 核心爭議在於她2022年赴印度照顧病危父母，因染疫等因素延後返美，離境約7個月。DHS認為長時間離開美國，足以推定她不再把美國作為永久住所。

  • 律師指出她持有綠卡、無犯罪紀錄，且在美生活27年，離境前仍在購屋準備自住房，並持續維繫家庭與工作連結。家屬強調，她返鄉是出於醫療與家庭需要。

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