跨越台灣與美洲 80僑領將相聚洛城

「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第35屆年會」將於8月22日至24日在亞凱迪亞舉行。記者會上嘉賓合影留念。（本報記者/攝影）

美洲各地中華會館聯誼會18日在羅省中華會館宣布「美洲各地中華會館、中華公所、華僑總會聯誼會第35屆年會」將於8月22日至24日，在亞凱迪亞舉行。屆時將有80多名來自北美、中南美洲及台灣的僑界代表出席，共同交流各地僑情及討論僑團未來發展。

美洲各地中華會館聯誼會執行長張自豪表示，聯誼會成立於1976年，宗旨包括促進海外僑團互助合作、凝聚僑界力量、傳揚中華文化及培育華裔青年。年會每兩年一次，輪流在全美不同城市舉辦，今年由洛杉磯 承辦。

據介紹，聯誼會會員分布紐約、波士頓 、費城、鳳凰城、舊金山 、芝加哥、華盛頓特區及洛杉磯等全美20多個主要城市，另包括加拿大、巴西和巴拉圭等地。本屆年會除各地中華會館、中華公所及華僑總會代表外，台灣的華僑協會總會及僑聯總會也將派員參加。

羅省中華會館主席聶澤英表示，從早期華僑先輩飄洋過海、落地生根，到華裔社區如今在美洲各地發展，華人會館、公所及僑團長期肩負聯絡鄉親、服務社區、傳承文化、維護華人權益及促進台美交流等工作。

他指出，各地僑團數十年來透過兩年一度的聯誼會交流經驗、凝聚力量。年會不只是僑界相聚的活動，也是共同討論華人社團未來發展方向的平台。

洛僑中心主任張皓鈞表示，本屆年會已籌備數月，並成立九個工作組。洛僑中心將與羅省中華會館等單位合作，接待來自全美及中南美洲的69名僑團主席與14名眷屬，希望讓各地代表藉此加深交流。

年會開幕典禮定於23日上午9時，在亞凱迪亞希爾頓酒店舉行。預計出席者包括僑務委員會委員長徐佳青、駐洛杉磯台北經文處副處長陳令欣、聯邦眾議員趙美心、加州眾議員方樹強及前加州眾議員伍國慶等。

開幕典禮後，徐佳青將主持僑情講座，介紹未來僑務工作重點；各地僑領也將在僑務座談中分享當地僑情，討論美洲僑界未來合作方向。僑宴於當晚6時30分在洛杉磯市華埠的金龍大酒家舉行，預計另有逾百洛杉磯僑團代表出席。