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富裕城市鑽石吧缺錢 市府公布稅金流向

記者楊青/鑽石吧報導
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多年來頭頂「富裕城市」光環的鑽石吧，近年的房地產稅收和地方銷售稅不敵快速成長的城...
多年來頭頂「富裕城市」光環的鑽石吧，近年的房地產稅收和地方銷售稅不敵快速成長的城市服務成本和公共基建花銷而面臨結構性赤字挑戰，成爲今年11月選舉居民高度關注議題。（記者楊青/攝影）

鑽石吧多年來頭頂「房價高、生活品質佳的富裕城市」光環，但今年市議員選舉中，「財政結構性赤字」卻成為候選人及選民高度關注的議題。

市府近日公布「你的稅金去了哪裡？」財政說明，首次以相當直白的方式向居民解釋：當地居民繳納的房產稅及消費稅，到底何去何從？

市府表示，居民的房產稅和消費稅是鑽石吧一般基金（General Fund）的兩大主要收入來源，合計約占一般基金近40%。一般基金則主要支應公共安全、道路維修、公園維護及其他基本城市服務。但居民的房地產稅和銷售稅，並不是全部進入市府口袋；兩項稅收都必須按照州、縣及地方不同政府機構的分配機制拆分。

市府解釋，鑽石吧居民繳交的房產稅，是由洛縣政府統一收取，再依照法律分配給多個地方政府及公共機構。換言之，鑽石吧房價很高，但居民繳出的房產稅並非全部由鑽石吧市政府使用。按照市府公布的分配比例，每收到1美元房產稅，大約只有5美分多回到市府；居民每繳交1000美元房產稅，約有52美元回到市府。其餘則分配給不同公共機構，包括：洛縣約24美分；核桃谷聯合學區約19美分；洛杉磯消防區約17美分；教育相關基金約21美分；聖安東尼山社區學院約2.9美分；洛縣圖書館約2.2美分；洛縣照明維護區約2美分；其他地方機構約5美分。

市府表示，他們獲得的消費稅也是如此：民眾在當地消費100美元，市府只拿到1美元。鑽石吧目前綜合銷售稅率為9.75%；從今年10月1日起，由於洛縣Measure ER獲選民通過，稅率將提高至10.25%。

市府解釋，鑽石吧銷售稅主要流向包括：加州政府6.25%；洛縣Measure A（無家可歸問題）0.5%；Measure R（交通）0.5%；Measure M（交通）0.5%；Measure C（交通）0.5%；Proposition A（交通）0.5%；Measure ER（縣級醫療服務）0.5%。市府也特別指出，縣政府所收取的其他銷售稅部分雖然有些會透過地方計畫回饋社區，但用途受到限制，並不是鑽石吧市府可以自由支配的收入。

鑽石吧「財政赤字」是怎麼出現的？對於這個全市居民最為關心的問題，市府解釋，「鑽石吧並不是今年沒錢了」，而是出現結構性赤字，也就是每年固定要花的錢，長期而言比每年固定收到的收入增加得更快。例如警消服務、員工薪資、保險、公共設施維護、道路及人行道維修、公共事業費用等成本持續上升，但房產稅及銷售稅等主要收入來源的增長速度跟不上。這種入不敷出的情況，每年都發生，都得臨時尋找解決方案。

2026/27財政年度鑽石吧原本面臨約160萬美元預算缺口，透過調整削減約98萬7000美元項目和服務，最終讓本年度一般基金預算達到平衡。但市府表示，長期的結構性赤字並沒有改變。

按照市府最新十年預測，下一年度結構性赤字約為120萬美元，到2030/31年度可能增加至510萬美元，2035/36年度預計擴大至1330萬美元。

精華 FAQ

  • 因為財政結構性赤字成為市議員選舉焦點，市府希望以更直白的方式向居民說明房產稅與銷售稅的去向，釐清外界對「市府缺錢」的疑慮。

  • 房產稅方面，每收1美元約只有5美分多回到市府，1000美元約52美元；銷售稅方面，民眾消費100美元，市府只拿到1美元，其餘多由州、縣與其他機構分配。

  • 市府指出，警消、薪資、保險、設施維護與道路修補等固定支出持續上升，但房產稅與銷售稅成長跟不上，造成每年都要補缺口。預測到2035/36年赤字恐擴大至1330萬美元。

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