富裕城市鑽石吧缺錢 市府公布稅金流向
鑽石吧多年來頭頂「房價高、生活品質佳的富裕城市」光環，但今年市議員選舉中，「財政結構性赤字」卻成為候選人及選民高度關注的議題。
市府近日公布「你的稅金去了哪裡？」財政說明，首次以相當直白的方式向居民解釋：當地居民繳納的房產稅及消費稅，到底何去何從？
市府表示，居民的房產稅和消費稅是鑽石吧一般基金（General Fund）的兩大主要收入來源，合計約占一般基金近40%。一般基金則主要支應公共安全、道路維修、公園維護及其他基本城市服務。但居民的房地產稅和銷售稅，並不是全部進入市府口袋；兩項稅收都必須按照州、縣及地方不同政府機構的分配機制拆分。
市府解釋，鑽石吧居民繳交的房產稅，是由洛縣政府統一收取，再依照法律分配給多個地方政府及公共機構。換言之，鑽石吧房價很高，但居民繳出的房產稅並非全部由鑽石吧市政府使用。按照市府公布的分配比例，每收到1美元房產稅，大約只有5美分多回到市府；居民每繳交1000美元房產稅，約有52美元回到市府。其餘則分配給不同公共機構，包括：洛縣約24美分；核桃谷聯合學區約19美分；洛杉磯消防區約17美分；教育相關基金約21美分；聖安東尼山社區學院約2.9美分；洛縣圖書館約2.2美分；洛縣照明維護區約2美分；其他地方機構約5美分。
市府表示，他們獲得的消費稅也是如此：民眾在當地消費100美元，市府只拿到1美元。鑽石吧目前綜合銷售稅率為9.75%；從今年10月1日起，由於洛縣Measure ER獲選民通過，稅率將提高至10.25%。
市府解釋，鑽石吧銷售稅主要流向包括：加州政府6.25%；洛縣Measure A（無家可歸問題）0.5%；Measure R（交通）0.5%；Measure M（交通）0.5%；Measure C（交通）0.5%；Proposition A（交通）0.5%；Measure ER（縣級醫療服務）0.5%。市府也特別指出，縣政府所收取的其他銷售稅部分雖然有些會透過地方計畫回饋社區，但用途受到限制，並不是鑽石吧市府可以自由支配的收入。
鑽石吧「財政赤字」是怎麼出現的？對於這個全市居民最為關心的問題，市府解釋，「鑽石吧並不是今年沒錢了」，而是出現結構性赤字，也就是每年固定要花的錢，長期而言比每年固定收到的收入增加得更快。例如警消服務、員工薪資、保險、公共設施維護、道路及人行道維修、公共事業費用等成本持續上升，但房產稅及銷售稅等主要收入來源的增長速度跟不上。這種入不敷出的情況，每年都發生，都得臨時尋找解決方案。
2026/27財政年度鑽石吧原本面臨約160萬美元預算缺口，透過調整削減約98萬7000美元項目和服務，最終讓本年度一般基金預算達到平衡。但市府表示，長期的結構性赤字並沒有改變。
按照市府最新十年預測，下一年度結構性赤字約為120萬美元，到2030/31年度可能增加至510萬美元，2035/36年度預計擴大至1330萬美元。
因為財政結構性赤字成為市議員選舉焦點，市府希望以更直白的方式向居民說明房產稅與銷售稅的去向，釐清外界對「市府缺錢」的疑慮。 房產稅方面，每收1美元約只有5美分多回到市府，1000美元約52美元；銷售稅方面，民眾消費100美元，市府只拿到1美元，其餘多由州、縣與其他機構分配。 市府指出，警消、薪資、保險、設施維護與道路修補等固定支出持續上升，但房產稅與銷售稅成長跟不上，造成每年都要補缺口。預測到2035/36年赤字恐擴大至1330萬美元。
精華 FAQ
因為財政結構性赤字成為市議員選舉焦點，市府希望以更直白的方式向居民說明房產稅與銷售稅的去向，釐清外界對「市府缺錢」的疑慮。
房產稅方面，每收1美元約只有5美分多回到市府，1000美元約52美元；銷售稅方面，民眾消費100美元，市府只拿到1美元，其餘多由州、縣與其他機構分配。
市府指出，警消、薪資、保險、設施維護與道路修補等固定支出持續上升，但房產稅與銷售稅成長跟不上，造成每年都要補缺口。預測到2035/36年赤字恐擴大至1330萬美元。
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