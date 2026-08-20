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洛杉磯咖啡館外衣櫥快閃 找回社交溫度

記者張宏／洛杉磯報導
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在韓國城人氣咖啡店Handles建築物門前日前兩邊快閃出現七八個攤位圍繞其周圍，...
在韓國城人氣咖啡店Handles建築物門前日前兩邊快閃出現七八個攤位圍繞其周圍，每個攤位有不同的主題布置。（記者張宏/攝影）

越是生活在人工智能時代，人們似乎越渴望真實的人群與相遇。近來洛杉磯多家主流社區咖啡館與Outfit Repeater LA合作將咖啡館變身衣櫥快閃市集，讓人們在挑選二手衣、分享穿衣故事的同時，也重新找回久違的面對面交流與社交溫度。

在韓國城人氣咖啡店Handles門口，日前快閃出現七八個攤位圍繞其周圍，每個攤位有不同主題布置，還有人直接把縫紉機搬來，讓人瞬間回到媽媽手工縫紉的時代場景。攤主們不少都是打扮入時各具風格的潮人，從他們的穿著就能了解他們出售的服裝風格，攤主們自帶衣架，把自己衣櫥待售的衣服掛在上面，還有鞋子飾品和手袋等擺在旁邊。

攤主們定價很隨性，從幾元到幾十上百美元不等，既有復古單品也有品牌好物。來往民眾有慕名而來也有來咖啡店買咖啡順便隨機閒逛，看中某件單品就與攤主直接溝通，降價或是詢問出處及時尚穿搭經驗。

這是「Outfit Repeater LA 」每月不定期衣櫥快閃活動，每次活動在不同地點舉辦，每次參與賣家也不同，因此會讓人期待這次有哪些很會穿衣服的人把自己的衣櫥清出來，宛如開盲盒一樣。洛杉磯時報去年報導Quinn Shephard和Francesca Goncalves創辦「Outfit Repeater LA 」活動的故事，她們初衷是想舉辦類似朋友聚會的舊衣出售活動，理由是人們不只是在酒吧消遣，還渴望參加更有趣的社交活動，這個活動就像和朋友們一起參加一天的派對還能賺錢。

近來洛杉磯多家主流社區咖啡館與Outfit Repeater LA合作將咖啡館變...
近來洛杉磯多家主流社區咖啡館與Outfit Repeater LA合作將咖啡館變身衣櫥快閃市集，讓人們在挑選二手衣、分享穿衣故事的同時，也重新找回久違的面對面交流與社交溫度。（記者張宏/攝影）

於是在2024年某個夏天，在一家名為Constellation Coffee的現代時尚咖啡館開始舉辦第一次活動。首屆活動吸引眾多時尚愛好者和希望直接將衣物出售給買家的女性，參加活動的女性詢問能否在下次活動中出售自己的衣物，並主動提供場地和聯絡資訊。一些新的咖啡館願意為她們舉辦活動，也有很多新的女孩想要來賣衣服。

自那時起，Outfit Repeater LA便贏得洛杉磯東區最潮時尚交易平台的美譽，吸引許多時尚達人、創意人士和潮流引領者。賣家包括像Geraldine Viswanathan和Francesca Reale這樣的獨立電影明星，及Macy Eleni這樣擁有令人艷羨慕時尚品味的時尚博主。演員Kate Mansi也來出售自己的衣物，Mansi覺得面對面交易感覺很好，衣服都有故事，能聽到你即將繼承的那件衣服背後的故事，感覺很棒。

精華 FAQ

  • 它把咖啡館改造成衣櫥快閃市集，由不同賣家擺攤出售自己的二手衣物、鞋子、飾品與手袋，讓消費者能直接與攤主交流並挑選單品。

  • 因為人們不只是在買衣服，還能面對面詢問衣物來源、議價與交換穿搭經驗，甚至聽到每件衣服背後的故事，形成像朋友聚會般的互動氛圍。

  • 它起初在2024年夏天於Constellation Coffee試辦，原意是讓朋友般的舊衣販售更有趣；之後因吸引時尚愛好者、明星與創意人士，逐漸成為洛杉磯東區知名平台。

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