德州男擔心忘記付小費 急寄50元表心意 洛杉磯這家餐廳驚訝又感動

一名顧客在洛杉磯西湖區（Westlake）的Langer's Deli用餐後，因為擔心可能忘記留下小費，近日，特地把現金連同一封信郵寄給這家餐廳，希望轉給當時提供周到服務的女侍者。（AI生成示意圖）

洛杉磯 KTLA電視台報導，一名顧客在洛杉磯市西湖區（Westlake）著名的Langer's Deli用餐後，因為擔心可能忘留小費 ，近日，他特地把現金連同一封信郵寄給這家餐廳。

報導說，顧客Roberto José Andrade在信中寫道：「幾周前，我和兩名朋友到Langer's用餐。食物一如既往地美味。我來自德州 ，最近兩次到洛杉磯都特地前往Langer's用餐，可見我有多麼喜歡這家餐廳。」

該顧客還表示，開車離開餐廳後，他始終放心不下，擔心可能忘了給服務生小費。雖然他大約有75%的把握，記得當時已經留下小費，但以防萬一，仍寄出一封信，並在信中附上50美元現金。

Langer's Deli餐廳隨後在Instagram分享這封信，並表示：「這封信讓我們整個星期都心情愉快。」

餐廳寫道：「他從德州寄信給我們，信內附有50美元，還詳細寫下他記得的所有資料，包括當時坐在哪個卡座及前來用餐的日期和時段，只希望我們能找出當天接待他的服務生。」「我們找到她了，她也收到這筆錢，整個人既驚訝又感動。」

顧客Roberto José Andrade在信中表示，他過去也曾擔任餐廳服務生，因此非常清楚小費對服務人員有多麼重要。

Langer's Deli感謝顧客特地採取行動，補上這筆可能遺漏的小費。餐廳表示，即使他什麼都不做，可能也不會有人知道，但他仍選擇做自己認為正確的事。餐廳寫道：「這裡永遠為您留著一張桌子。」 洛杉磯西湖區（Westlake）的Langer's Deli意外收到客人補寄的小費。（谷歌地圖）

不過，或許並非所有這家餐廳的服務生，都對顧客服務周到並獲得可觀小費。一位叫Bill Purcella的顧客就在這條暖心貼文下留言，聲稱：「我知道收到小費的，肯定不是那名金髮女服務生。我們上次去那時，她的態度非常無禮。」

Bill Purcella說，該服務生對他態度冷淡，明顯對接待他們感到不耐煩。後來她熟悉的顧客來了，她立即變得非常親切、體貼，對方需要什麼都會立即提供。Bill Purcella說，他們因此減少了小費，今後也會要求不要再被安排到該服務生負責的區域。他不知道對方的姓名，只表示她是一名年約40至50歲的金髮女子，已在餐廳工作超過十年，自己過去也曾多次對她的服務感到不滿，只是一直沒有公開反映。

他最後寫道：「很抱歉在暖心貼文下插入這些內容，但那名服務生的態度，確實需要改進。」