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小費怎麼給？禮儀專家：取決於服務程度

編譯陳盈霖／綜合報導
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禮儀專家指出，不論拿到多少小費，服務人員都應保持相同的服務態度。（Pexels）
禮儀專家指出，不論拿到多少小費，服務人員都應保持相同的服務態度。（Pexels）

福斯新聞報導，隨著電子結帳和自動點餐機逐漸普及，螢幕上的「小費提示」無所不在。日前網路上瘋傳一支顧客至知名連鎖漢堡品牌Shake Shack，使用自助點餐機選則「不給小費（No Tip）」選項，餐飲價格即變貴的影片後，小費文化再次引發關注。禮儀與餐飲業專家指出，是否該給小費，應視服務程度而定，不論是否有拿到小費，員工都應保持相同的服務態度。

佛州棕櫚灘禮儀學校（Protocol School of Palm Beach）創辦人惠特莫爾（Jacqueline Whitmore）告訴福斯數位新聞（Fox News Digital），員工不該區分是否有給小費的顧客。「他們感謝的是願意上門的顧客，也是感謝對店家忠誠與支持的消費者，我認為良好的服務，是對每位上門者說聲感謝。」

總部位於紐約的馬洪餐旅集團（Mahon Hospitality Group）管理合夥人馬洪（Robert Mahon）表示，「我們鼓勵團隊成員熱情迎客，在他們離開時表達感謝，不論留下多少小費。」他指出，客人完全不給小費的情況其實並不多見，多數時候員工可收到20%或以上小費。絕大多數客人的慷慨，足以彌補極少數完全不給小費的情況。

惠特莫爾並指出，從禮儀角度來說，針對顧客給小費表達的感謝，與單純感謝對方上門消費的感謝，其實並無太大差別。然而，當員工看得見消費者在電子螢幕上點選小費選項時，顧客有時會感受「應留下小費」的壓力。「小費是自願性的」她說，TIP的意思，是「確保適當服務」（To Insure Proper Service），顧客沒有義務一定要付。

她指出，若是在餐廳用餐，服務人員將餐點送到桌上、幫忙續杯、提供調味料，用餐結束後整理桌面，留下小費是合理的。「若是在那種你走過去拿餐點的用餐環境，我完全不建議給小費，因很多時候，你可能沒有真正跟人面對面互動。」

兩位專家都認為，小費的多寡，不應決定顧客能得到多少禮貌回應。然馬洪認為，能否建立這樣的服務標準，取決於管理層，「餐飲業者不只是餐飲，而是一門與『人』有關的生意。」

精華 FAQ

  • 若是餐廳內有人送餐到桌、續杯、提供調味料，並在用餐後整理桌面，專家認為留下小費較合理；若只是自助取餐、缺乏面對面互動，則不一定需要給。

  • 因為顧客在結帳時會直接看見小費選項，容易產生「應該留下小費」的心理壓力。專家提醒，小費本質上是自願性質，顧客並沒有一定要付的義務。

  • 專家與業者都認為，員工應對每位上門顧客保持一致的禮貌與感謝，不應因小費多寡改變服務品質。真正能建立這種標準，仍取決於管理層是否重視服務文化。

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