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精心預謀 鑽石吧市華男護工掐死2長者

記者王若然／波莫那報導
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李建春涉嫌謀殺兩名老人案，近日在波莫那法院進行陪審員審判，圖為發生命案的養老院地...
李建春涉嫌謀殺兩名老人案，近日在波莫那法院進行陪審員審判，圖為發生命案的養老院地點。(記者啟鉻／攝影)

華人護工李建春（Jianchun Li，音譯）涉嫌約三年前在安養院殺害兩老人案，日前在波莫那（Pomona）高等法院展開陪審團審理（Jury Trial）。隨著庭審進行，更多案件細節流出，包括李建春殘忍的殺人手法。

案件發生在鑽石吧市Sapphire Canyon路、名為「Happy Home Care For Elderly」的養老設施內。案發時，李建春負責午夜至第二天上午8時照顧數名老人。案發的2023年6月24日，監控錄像顯示，李建春分別將75歲Monica Moon Lee與83歲Hee Sook Park攙扶送進衛生間。當時兩名老人中有一名是精神意識良好的狀態（mentally independent）。

檢方表示，在衛生間，李建春先將老人頭部套上塑膠袋，再用電線勒住老人脖子，並用雙手掐住受害人脖頸。李建春完成對一名受害人的作案後，再將第二名老人送至衛生間作案。兩起案件手法一致。兩名受害者被發現時，頭上都系有塑膠袋，脖子上也被發現纏有電線。

檢方證人、驗屍官Grant Ho作證，兩名被害人均死於由頸部受壓及悶死（suffocation）導致的「窒息（asphyxia）」，因此判定為謀殺。

檢方在庭審中還指出，李建春曾在案發前用手機進行谷歌搜索，包括「掐死某人需要多長時間」、「加州謀殺會判幾年」、「美國一級謀殺罪會判幾年」、「在洛杉磯殺四個人會判終身監禁嗎？」李建春在被捕時，曾向警察承認殺死兩人，並說「我腦子只剩一個想法，自己會被安樂死」，「之後，我感覺，如果我被關進監獄，後果是，要嘛我會再殺一個人，要嘛我會被殺死。」

檢方展示的照片證據，包括命案現場失去生命體徵的被害人、一名穿戴心肺復甦裝置的女性、塑膠袋、錄有關鍵視頻的光碟、以及兩名被害人遺體照片。

李建春以「精神失常（insanity）」為由不認罪。而檢方曾就此向法官提出不應將被告的精神評估當作辯方的呈堂證供。

本案目前仍在波莫那法院持續庭審中。

李建春涉嫌謀殺兩名老人案，近日在波莫那法院進行陪審員審判。(記者王若然／攝影)
李建春涉嫌謀殺兩名老人案，近日在波莫那法院進行陪審員審判。(記者王若然／攝影)

精華 FAQ

  • 他被指控在鑽石吧市 Sapphire Canyon 路的「Happy Home Care For Elderly」養老設施內犯案，案發時他負責午夜到上午8時的照護工作。

  • 檢方表示，他先將受害者頭部套上塑膠袋，再用電線勒住脖子，並以雙手掐頸，且對2名受害者都採用相同手法。

  • 庭上披露他曾搜尋「掐死某人需要多長時間」及加州謀殺刑責等資訊，且被捕時曾承認殺人，並表示自己可能再殺人或被殺。

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