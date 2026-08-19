河濱警局經費短缺1.25億 警長槓縣府：恐裁622人
據ABC 7電視台報導，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）近日就警局預算問題與河濱縣政委員會公開交鋒。他警告，警局恐被迫裁減逾600職位，並指警局面臨約1億2500萬美元經費缺口，相當於622個警員職位的成本。
比安科表示，警局僅打算透過退休、調職等自然流失方式，減少約200個職位。儘管此舉會導致預算超支，也將繼續支付這些警員薪資。
比安科指出，若最終不得不縮減人力，衝擊不會平均分布全縣。與警局簽約提供執法服務的莫瑞諾谷（Moreno Valley）、艾辛諾湖（Lake Elsinore）及坦密庫拉（Temecula）等城市，相關警力經費仍可獲保障，人口較少的非建制區，則可能首先受衝擊。他表示，若要避免裁員，警局仍需逾1億5000萬美元額外經費。
儘管縣政委員會未削減警局預算，反而增加約2500萬美元，但比安科仍認為不足以維持現有人力。他表示，早已提出警告，批評縣府一再延後處理，且根本不在乎。
對此，河濱縣政委員會行政執行長Jeff Van Wagenen表示，預算聽證期間，不僅警局，公共安全、衛生及社會服務等多個縣府部門也要求追加經費以維持現有人力，但追加需求總額已大幅超過縣府可自由運用的收入，縣政委員會必須在有限財源下平衡不同需求，同時維持長期財政健全。他說，目前警局與縣府對警力配置、經費缺口及可能出現的預算超支，仍無最終解決方案，非建制地區執法服務可能受到的影響，也有待釐清。
因警局被指面臨約1億2500萬美元經費缺口，若無法補足，可能相當於622個警員職位的成本，進而迫使警局縮減人力，甚至出現大規模裁員。 他表示，警局暫時只會透過退休、調職等自然流失方式，先減少約200個職位，但這仍會造成預算超支，且警員薪資也會繼續支付。 比安科指出，與警局簽約的莫瑞諾谷、艾辛諾湖和坦密庫拉等城市的警力經費仍可獲保障，反而是人口較少的非建制區，可能最先受到裁減衝擊。
精華 FAQ
因警局被指面臨約1億2500萬美元經費缺口，若無法補足，可能相當於622個警員職位的成本，進而迫使警局縮減人力，甚至出現大規模裁員。
他表示，警局暫時只會透過退休、調職等自然流失方式，先減少約200個職位，但這仍會造成預算超支，且警員薪資也會繼續支付。
比安科指出，與警局簽約的莫瑞諾谷、艾辛諾湖和坦密庫拉等城市的警力經費仍可獲保障，反而是人口較少的非建制區，可能最先受到裁減衝擊。
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