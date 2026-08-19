我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

河濱警局經費短缺1.25億 警長槓縣府：恐裁622人

記者張庭瑜╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
河濱縣警長比安科警告，警局面臨龐大經費缺口，若無法取得額外經費，恐被迫縮減人力，...
河濱縣警長比安科警告，警局面臨龐大經費缺口，若無法取得額外經費，恐被迫縮減人力，非建制地區的執法服務可能首先受衝擊。(河濱縣警局)

據ABC 7電視台報導，河濱縣警長比安科（Chad Bianco）近日就警局預算問題與河濱縣政委員會公開交鋒。他警告，警局恐被迫裁減逾600職位，並指警局面臨約1億2500萬美元經費缺口，相當於622個警員職位的成本。

比安科表示，警局僅打算透過退休、調職等自然流失方式，減少約200個職位。儘管此舉會導致預算超支，也將繼續支付這些警員薪資。

比安科指出，若最終不得不縮減人力，衝擊不會平均分布全縣。與警局簽約提供執法服務的莫瑞諾谷（Moreno Valley）、艾辛諾湖（Lake Elsinore）及坦密庫拉（Temecula）等城市，相關警力經費仍可獲保障，人口較少的非建制區，則可能首先受衝擊。他表示，若要避免裁員，警局仍需逾1億5000萬美元額外經費。

儘管縣政委員會未削減警局預算，反而增加約2500萬美元，但比安科仍認為不足以維持現有人力。他表示，早已提出警告，批評縣府一再延後處理，且根本不在乎。

對此，河濱縣政委員會行政執行長Jeff Van Wagenen表示，預算聽證期間，不僅警局，公共安全、衛生及社會服務等多個縣府部門也要求追加經費以維持現有人力，但追加需求總額已大幅超過縣府可自由運用的收入，縣政委員會必須在有限財源下平衡不同需求，同時維持長期財政健全。他說，目前警局與縣府對警力配置、經費缺口及可能出現的預算超支，仍無最終解決方案，非建制地區執法服務可能受到的影響，也有待釐清。

精華 FAQ

  • 因警局被指面臨約1億2500萬美元經費缺口，若無法補足，可能相當於622個警員職位的成本，進而迫使警局縮減人力，甚至出現大規模裁員。

  • 他表示，警局暫時只會透過退休、調職等自然流失方式，先減少約200個職位，但這仍會造成預算超支，且警員薪資也會繼續支付。

  • 比安科指出，與警局簽約的莫瑞諾谷、艾辛諾湖和坦密庫拉等城市的警力經費仍可獲保障，反而是人口較少的非建制區，可能最先受到裁減衝擊。

退休

上一則

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

下一則

「美新」全美最佳高中排名揭曉 南加華人區多校名列前茅

延伸閱讀

金山執法人員加班費創新高 1警佐去年領52萬 1警總薪90萬

金山執法人員加班費創新高 1警佐去年領52萬 1警總薪90萬
舊金山重建警力 新增12名資深警員 近十年最大橫向招募成果

舊金山重建警力 新增12名資深警員 近十年最大橫向招募成果
洛市警新低頻警笛「Rumbler」 能穿透車體讓駕駛人感受震波

洛市警新低頻警笛「Rumbler」 能穿透車體讓駕駛人感受震波
阿賽頓住宅警報99%誤報 警局每年花7萬處理

阿賽頓住宅警報99%誤報 警局每年花7萬處理
南加打擊有組織盜竊6嫌落網 繳獲逾19萬元贓物

南加打擊有組織盜竊6嫌落網 繳獲逾19萬元贓物
舊金山警誤捕+暴力壓制被認定違規 受害男去世後獲清白

舊金山警誤捕+暴力壓制被認定違規 受害男去世後獲清白

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首