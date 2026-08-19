我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

「美新」全美最佳高中排名揭曉 南加華人區多校名列前茅

記者楊青／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
聖瑪利諾高中排名全國第164。（聖瑪利諾高中）
聖瑪利諾高中排名全國第164。（聖瑪利諾高中）

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）最新公布2026-27年度全美最佳公立高中排名，加州25所公立高中躋身全美前190名，南加多個華人家庭高度關注的學區持續保持強勢，惠堤尼、牛津、聖瑪利諾高中列前茅。

全美約2萬7000所公立高中參加此次評比，最終近1萬8000所高中進入排名。排名綜合六大表現指標，包括學生成績、在州政府規定測驗中的學業表現、畢業率、大學升學準備程度、學校服務弱勢學生的能力等。此外，學校學生參加及通過AP與IB（國際文憑課程）考試的情況、課程廣度，以及整體學生學習成果，也納入評比。

南加多所華人熟悉名校，進入全國前200。其中北好萊塢的Science Academy STEM Magnet以全美第10、加州第一的成績領先全州。這所專注科學、科技、工程與數學（STEM）的公立高中，是洛杉磯地區最具競爭力的高中之一。

華人和亞裔學生比例很高的喜瑞都惠堤尼高中，排名全美第11、加州第二；橙縣的牛津高中（Oxford Academy）排全美第17、加州第三。洛杉磯港區Wilmington的 Dr. Richard A. Vladovic Harbor Teacher Preparation Academy排全美第24；Gilroy的Dr. T.J. Owens Gilroy Early College Academy第37。卡森市的California Academy of Mathematics and Science第69；聖地牙哥Canyon Crest Academy第106名；洛杉磯的Girls Academic Leadership Academy Dr. Michelle King School STEM第113名。

南加華人聚居城市：聖瑪利諾高中排164；拉肯那達高中第182；亞凱迪亞高中第690；阿罕布拉馬凱博高中第967；南巴沙迪那高中第309；鑽石吧高中456；核桃高中774。

此次榜單似乎打破優秀高中長期集中在某些城市和地區的傳統，為家長購屋和學生選擇學校提供參考。值得注意的是，U.S. News此次排名並不是單純比較SAT或ACT等標準化考試成績，而是試圖從學生學習成果、升學準備及不同背景學生的教育表現等多個面向評估學校，期望整體呈現教育表現。

喜瑞都惠特尼高中名列全國第11。（惠特尼高中官網）
喜瑞都惠特尼高中名列全國第11。（惠特尼高中官網）

精華 FAQ

  • 排名由美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）公布，評比對象涵蓋全美約2萬7000所公立高中，最後約1萬8000所進入排名。

  • 北好萊塢的Science Academy STEM Magnet全美第10，惠堤尼高中第11、牛津高中第17，聖瑪利諾高中第164，拉肯那達高中第182，皆表現不錯。

  • 評比不只看標準化考試，而是綜合學生成績、州測驗表現、畢業率、大學準備度、弱勢學生支持，以及AP/IB通過率、課程廣度與整體學習成果。

南加 聖瑪利諾 加州

上一則

財規專家 8/27.28線上講座談重稅下退休解套之道

下一則

華男密謀姦殺女友 向AI透露犯罪計畫 ChatGPT通報救人

延伸閱讀

新州米爾本高中 SAT成績蟬聯普通高中冠軍

新州米爾本高中 SAT成績蟬聯普通高中冠軍
SAT回來了／頂尖大學「免交成績申請」時代 正式落幕

SAT回來了／頂尖大學「免交成績申請」時代 正式落幕
SAT回來了／喜獲柏克萊錄取 為何讀不下去

SAT回來了／喜獲柏克萊錄取 為何讀不下去
AP大比拚／參與學生愈來愈多 最愛選這幾顆作為「人生首門AP考試」

AP大比拚／參與學生愈來愈多 最愛選這幾顆作為「人生首門AP考試」
全美最佳醫院前20 加州大學系統這三家醫學院入榜

全美最佳醫院前20 加州大學系統這三家醫學院入榜
大學申請／申請加州大學 入門有道

大學申請／申請加州大學 入門有道

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41

超人氣

更多 >
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」
2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首

2026年最安全旅遊地 這國家排名大躍升登榜首