紅樓暢讀會 北美紅樓書苑成員接力朗誦經典

北美紅樓夢學會旗下北美紅樓書苑16日主辦首期「紅樓暢讀會」。學會成員及「紅樓夢」愛好者齊聚一堂，以接力朗讀方式共同品讀原著。（左起）唐一帆、宋小蓉、Amy Ma、陶姍、王玲、陳樹祥、張暢、戴維、高岩梅、黃翎、施綺珊、何靜眃、胡海平。（主辦方提供）

北美紅樓夢學會旗下北美紅樓書苑日前主辦首期「紅樓暢讀會」。學會成員及「紅樓夢」愛好者齊聚一堂，以接力朗讀方式共同品讀原著。

活動由北美紅樓書苑輪值官張暢策劃並主持，11名會員分段接力誦讀「紅樓夢」第一回。參與者透過朗讀細細品味原著文字，在朗讀聲中感受這部中國古典文學名著的語言之美與文化內涵。

主辦方表示，「紅樓暢讀會」以「紅樓夢」為起點，海外推廣中華經典閱讀，希望透過集體共讀，帶動更多人親近並閱讀經典，在海外播下閱讀經典的種子，讓中華文化在一代又一代讀者之間傳承。

有別以研究或講述為主的傳播形式，「紅樓暢讀會」希望探索一種樸素而持久的推廣方式，透過持續共讀，讓「紅樓夢」真正被打開、被閱讀，吸引更多華人 及喜愛中華文化的讀者走近這部名著，領略中國古典文學藝術魅力及中華文化深厚底蘊。

首期活動還特別設置「紅樓餘韻」環節。年逾八旬的王玲剛從中國返回洛杉磯，如約來到活動現場，與參與者分享北京品讀會的見聞及精彩片段。

王玲還帶來北京品讀會贈予的特別禮物：由1987年版電視劇「紅樓夢」作曲家王立平題字的紀念扇，為北京與北美兩地的紅樓文化交流增添珍貴紀念。

活動現場還展出北美紅樓夢學會會長戴維珍藏多年的「紅樓夢」古本及相關藏品。