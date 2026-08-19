我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宇樹科技上市首日狂漲629% 王興興身家破千億成中國「90後」新首富

阿拉斯加州參議員初選 共和黨蘇利文、民主黨佩爾托拉遙遙領先

「八仙」洛杉磯全美首映 近300人捧場 觀眾評價不俗

記者子為／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國動畫電影「八仙」在洛杉磯市舉行全美首映，近300名中美文化界人士到場觀影。（...
中國動畫電影「八仙」在洛杉磯市舉行全美首映，近300名中美文化界人士到場觀影。（記者子為/攝影）

中國動畫電影「八仙」13日晚在洛杉磯市世紀城（Century City）Westfield商場內的AMC影城舉行全美首映，包括洛加大UCLA）專家學者、洛杉磯華人專家觀影團成員在內，近300名中美文化界人士到場觀影。

影片講述鍾離權、呂洞賓等八位平凡人為尋找琉璃燈，憑藉各自智慧與勇氣克服困難，最終悟道成仙的故事。影片在傳統「八仙過海」神話中加入現代喜劇語言及武俠動作，並以動畫呈現蓬萊仙境等東方奇幻場景。

中國駐洛杉磯副總領事黃洪江在活動中表示，很高興與各界人士一同走進電影院，欣賞以中華文化為基礎的作品。他說，影片呈現八位普通人如何在各自的人生經歷中修煉成仙，也讓「八仙過海」的故事有了新演繹。

黃洪江表示，很高興與各界人士一同走進電影院，欣賞以中華文化為基礎的作品。（記者子...
黃洪江表示，很高興與各界人士一同走進電影院，欣賞以中華文化為基礎的作品。（記者子為/攝影）

黃洪江表示，在美國求學、就業及從事各行各業的華人華僑，也在各自崗位及家庭中發揮所長。他祝願海外華人能以自己的智慧與努力打造美好生活。

洛加大社會學系終身教授周敏受邀參加首映。她表示，自己已經很久沒有在大銀幕上觀看中國電影，「八仙」給她留下頗為深刻印象。影片在觀眾熟悉的傳統神話基礎上大膽改編，將民間神話人物融入喜劇元素，讓原本高高在上的仙人回到人間，更具親和力。

周敏認為，影片對白帶有現代語言的節奏及幽默感，在保留傳統神話韻味的同時，也增添輕鬆詼諧的當代氣息。片中蓬萊仙境的畫面細膩，帶有東方奇幻色彩；打鬥場面則融入武俠風格，動作設計流暢。

不過，她也指出，對部分海外華人觀眾而言，片中一些高度現代化及網路化的對白可能令人感到陌生，甚至略顯「無厘頭」。但她認為瑕不掩瑜，影片把傳統神話、現代喜劇與東方美學結合，是一次富有想像力的嘗試。

觀眾Ava則分享到，影片兩名主要角色的設定比故事本身更為突出，人物形象很容易吸引觀眾，也切合當下觀眾、尤其是年輕女性的喜好。不過，她認為部分情節與轉折略顯生硬，結尾也有些倉促。

精華 FAQ

  • 該片13日晚在洛杉磯市世紀城Westfield商場內的AMC影城舉行全美首映，吸引包括UCLA學者與華人專家觀影團在內，近300名中美文化界人士到場。

  • 影片講述鍾離權、呂洞賓等八位平凡人尋找琉璃燈、歷經考驗後悟道成仙，並在傳統「八仙過海」神話中加入現代喜劇語言、武俠動作與動畫奇幻場景。

  • 周敏認為影片保留神話韻味又增添現代幽默，畫面與動作設計也有亮點；但部分網路化對白較陌生。觀眾Ava則覺得角色吸引人，但情節轉折略生硬。

洛杉磯 洛加大 UCLA

上一則

三秒複製聲音 AI詐騙難防？專家教你一招破解

下一則

「美新」全美最佳高中排名揭曉 南加華人區多校名列前茅

延伸閱讀

華人導演新片「命館」 全球巡迴上映

華人導演新片「命館」 全球巡迴上映
興趣+緣分 洛杉磯華女創作電影闖印度 8/7起在美串流平台播放

興趣+緣分 洛杉磯華女創作電影闖印度 8/7起在美串流平台播放
糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛

糙到辣眼睛?動畫「牛來」票房飆千倍 觀眾：想看有多爛
網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合

網評近期最愛10部陸劇 陳偉霆「九門」衝上第四、冠軍無愧高顏值組合
10部高評陸劇被錯過 「大理寺少卿遊」奇幻又寫實、這齣沒有頂流加持卻飆出高分

10部高評陸劇被錯過 「大理寺少卿遊」奇幻又寫實、這齣沒有頂流加持卻飆出高分
觀影說劇╱「明月共此時」盧卡諾首映 黃冠智、張懷秋興奮

觀影說劇╱「明月共此時」盧卡諾首映 黃冠智、張懷秋興奮

熱門新聞

報告指出，全球航空公司平均每1000名旅客約有6.3件行李處理不當。（記者趙健/攝影）

行李箱顏色藏玄機 機場員工揭「這2色」最不容易丟

2026-08-16 16:02
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

2026-08-15 22:30
巴菲特曾表示，如果退休時擁有100萬美元股票投資組合，每年能穩定帶來3萬美元股息，在沒有太多負擔情況下，即使沒有大量現金也可以安心維持退休生活。 （美聯社）

巴菲特談退休理財 關鍵不是手握大量現金 而是這筆收入

2026-08-14 20:12
ICE近期在美國各大機場實施逮捕行動；示意圖。（路透）

加州6華人去外州開會 4人在機場被ICE埋伏逮捕

2026-08-12 21:39
食安專家指出，挑選烤雞時，真正應留意的是烤雞是否維持足夠溫度、盒底汁液是否已冷卻凝結，以及是否散發酸味或硫磺般的異味。（本報檔案照）

超市買烤雞別只看顏色 有這3跡象別買

2026-08-12 18:50
南加華人租車駕駛近兩個月後在高速路遭警方攔下，才發現車輛登記、車牌及相關文件均有問題。（圖／受訪者提供）

華人月租800元汽車 上路遭攔才知問題大了

2026-08-15 20:41

超人氣

更多 >
Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭

Omega-3豐富 專家大力推薦這幾款魚罐頭
全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉

全場融化…康康7歲愛女萌翻 吐槽沈玉琳、黃鐙輝不要臉
美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子

美國宣布制裁國際刑事法院院長赤根智子
重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課

重磅快評／陳幸妤給全台女性上的一堂婚姻課
印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」

印度教授走訪中國城市後 為何直呼「被自家人騙了」