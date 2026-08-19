「八仙」洛杉磯全美首映 近300人捧場 觀眾評價不俗

中國動畫電影「八仙」在洛杉磯市舉行全美首映，近300名中美文化界人士到場觀影。（記者子為/攝影）

中國動畫電影「八仙」13日晚在洛杉磯 市世紀城（Century City）Westfield商場內的AMC影城舉行全美首映，包括洛加大 （UCLA ）專家學者、洛杉磯華人專家觀影團成員在內，近300名中美文化界人士到場觀影。

影片講述鍾離權、呂洞賓等八位平凡人為尋找琉璃燈，憑藉各自智慧與勇氣克服困難，最終悟道成仙的故事。影片在傳統「八仙過海」神話中加入現代喜劇語言及武俠動作，並以動畫呈現蓬萊仙境等東方奇幻場景。

中國駐洛杉磯副總領事黃洪江在活動中表示，很高興與各界人士一同走進電影院，欣賞以中華文化為基礎的作品。他說，影片呈現八位普通人如何在各自的人生經歷中修煉成仙，也讓「八仙過海」的故事有了新演繹。

黃洪江表示，很高興與各界人士一同走進電影院，欣賞以中華文化為基礎的作品。（記者子為/攝影）

黃洪江表示，在美國求學、就業及從事各行各業的華人華僑，也在各自崗位及家庭中發揮所長。他祝願海外華人能以自己的智慧與努力打造美好生活。

洛加大社會學系終身教授周敏受邀參加首映。她表示，自己已經很久沒有在大銀幕上觀看中國電影，「八仙」給她留下頗為深刻印象。影片在觀眾熟悉的傳統神話基礎上大膽改編，將民間神話人物融入喜劇元素，讓原本高高在上的仙人回到人間，更具親和力。

周敏認為，影片對白帶有現代語言的節奏及幽默感，在保留傳統神話韻味的同時，也增添輕鬆詼諧的當代氣息。片中蓬萊仙境的畫面細膩，帶有東方奇幻色彩；打鬥場面則融入武俠風格，動作設計流暢。

不過，她也指出，對部分海外華人觀眾而言，片中一些高度現代化及網路化的對白可能令人感到陌生，甚至略顯「無厘頭」。但她認為瑕不掩瑜，影片把傳統神話、現代喜劇與東方美學結合，是一次富有想像力的嘗試。

觀眾Ava則分享到，影片兩名主要角色的設定比故事本身更為突出，人物形象很容易吸引觀眾，也切合當下觀眾、尤其是年輕女性的喜好。不過，她認為部分情節與轉折略顯生硬，結尾也有些倉促。