亞凱迪亞市議員韓明詮力拚連任 競選活動起跑 志工力挺

韓明詮（二排中）16日啟動連任競選，志工齊聚力挺。（韓明詮競選團隊提供）

亞凱迪亞市第三選區市議員韓明詮（John Han），16日啟動連任競選活動，選區居民、社區支持者及志工齊聚支持。

16日的競選啟動活動中，志工團隊呼籲選民支持韓明詮連任市議員。接下來幾個月，韓明詮及競選團隊將陸續走入社區，與選區居民面對面交流，聽取民眾對城市發展及未來規劃的意見。韓明詮今年6月經亞市議會任命，出任第三選區市議員，完成本屆剩餘任期。隨後，他正式登記參選今年11月的市議員選舉。

對該選區居民而言，今年上半年經歷一段變動期，韓明詮的上任，承載著居民對穩定、專業與信任的期待。一名支持韓明詮的居民表示，希望市議員能夠保持公開透明，真正把社區利益放在第一位。「韓明詮願意傾聽居民意見，了解負責任的城市財政有多重要，希望居民能真正參與城市未來的討論。」

韓明詮競選策略顧問、前核桃市長林恩成表示，此次競選活動展現的不僅是對一名候選人的支持，也反映當地居民對穩健、務實及以社區為本的領導者的期待。「韓明詮做事沉穩，具備紮實財務判斷能力。隨著更多選民逐漸認識他，相信大家會看到一位願意每天用實際行動贏得居民信任、並始終把第三選區放在第一位的市議員。」

韓明詮出生台灣，擁有金融、投資分析、風險管理、策略規劃及專案領導等專業背景。在16日的競選啟動活動中，他提出三大核心理念，守護公共安全、堅持穩健財政，以及推動以社區為本的務實治理。

韓明詮表示，在11月選舉前的幾個月，競選團隊將把與居民直接交流列為重要工作，深入社區、傾聽民意，並以實際行動建立居民信任。