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加州拆零售空間 6年2萬呎全美最多

編譯林思牧／綜合報導
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南加州的南海岸廣場（South Coast Plaza）是加州最大的零售中心。(...
南加州的南海岸廣場（South Coast Plaza）是加州最大的零售中心。(谷歌地圖)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：加州2020年至2025年拆除2300萬平方呎零售空間居全美第一。
  • 重點二：這一拆除量約等於8個南海岸廣場，規模十分驚人。
  • 重點三：疫情後網購成長與實體零售萎縮，推動舊商場轉向重建。

全美國50個州加華府特區，加州的零售空間拆除面積排名第一，六年間共拆除了2300萬平方呎。

聖荷西信使報報導，加州在衡量經濟困境的另一個指標上也名列前茅：被夷為平地的購物中心面積。根據CoStar提供的零售空間數據，2020年至2025年間，加州有2300萬平方呎的零售空間被拆除。這個數字位居各州之首，緊隨其後的是佛州德州，這兩個州各拆除了1700萬平方呎的零售空間。

加州拆掉的零售空間究竟有多大？它大致相當於佛蒙特州和懷俄明州所有營運零售空間的總和。或換個角度來看加州的拆除量：它相當於八個南海岸廣場(South Coast Plaza)的面積。南海岸廣場是位於南加州橙縣的一家非常成功的購物中心，也是加州最大的零售中心，擁有280萬平方呎的購物和餐飲空間。

近年來，由於疫情封鎖期間網路購物的爆炸性成長，零售業的衰落勢頭尤為強勁。這迫使曾經佔據購物中心的大型傳統實體零售商紛紛關閉或縮減業 務。結果，許多老舊購物中心的財務狀況惡化。同時，這些舊的零售用地如今已成為住宅建設、飯店和新零售開發的理想地點。

考慮到加州是全美最大的零售中心，擁有17億平方呎的零售空間，因此其龐大的拆除規模並不令人意外。17億平方呎相當於22個小州的零售面積總和，佔全美160億平方呎零售面積的11%。排名第二的是德州，擁有16億平方呎的零售空間，第三是佛羅里達州，擁有12億平方呎的零售空間。

因此，考慮到加州零售空間的規模，在過去六年裡，加州其實僅拆除了零售空間的1%。這個百分比在各州中排名第21位，也低於全美1.4%的平均。拆除百分比最大的州是夏威夷州(4%)、明尼蘇達州(3%)和威斯康辛州(2%)。

精華 FAQ

  • 根據CoStar數據，加州在2020年至2025年間共拆除了2300萬平方呎零售空間，金額與面積都居全美各州之首，顯示零售地產調整幅度相當大。

  • 2300萬平方呎大約相當於8個南海岸廣場，也接近佛蒙特州和懷俄明州所有營運零售空間的總和，足見加州拆除量在全國極為突出。

  • 主要原因是疫情期間網購快速成長，傳統實體零售業受衝擊，許多大型商店關閉或縮編，使老舊購物中心財務惡化，並讓土地改作住宅、飯店與新零售更具吸引力。

加州 德州 佛州

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