擴大打擊 加州汽車竊案連降2年

警方追回的失竊車輛。（CHP提供）

加州 公路巡警局（CHP）日前發布報告，加州汽車竊案在2025年連續第2年下降，案件數年比減少近25%，降至10年來最低水平。CHP指出：「科技越進步，竊賊手法也越高明。就像一場貓捉老鼠的遊戲。」

橙縣 紀事報報導，加州2025年共發生13萬3372宗汽車竊案，與2023年高峰相比，已減少約34%。在南加 各縣中，洛縣2025年共發生4萬7191宗汽車竊案，較前一年下降18.6%；橙縣有5471宗，下降24.3%；河濱縣發生6012宗，下降21.4%；聖伯納汀諾縣則有7759宗，下降23.3%。

在加州範圍內，2025年失竊數量最多的汽車，分別是2013年款現代Elantra、2015年款起亞Optima，以及2013年款現代Sonata。在皮卡及SUV類別中，較舊款的雪佛蘭Silverado成為主要目標，2001年、2002年及2004年款分別占據失竊排行榜前三。

CHP指出，擴大打擊犯罪行動，是近期汽車竊案減少的原因之一。

CHP指出，橙縣調查人員近期發現多種涉汽車交易及經銷商的詐騙手法。部分案件中，合法買家已完成購車，車輛也正由業者運送交付，但竊賊會在車輛抵達顧客手中前，在車運送途中將其攔截偷走。

調查員也發現「竄改車輛識別碼」（VIN switching）的犯罪手法。竊賊更改失竊車輛的識別碼，並偽造相關文件，再將車輛出售給毫無戒心的買家，使對方誤以為交易合法。其他案件則涉從汽車經銷商偷走車鑰匙、製作智慧鑰匙開鎖，或使用虛假身分及偽造的財務資料，從經銷商手中取得車輛。趁機犯案的汽車竊盜，仍不時發生。例如偷竊車主暫時離開、仍處發動狀態的車輛，或偷走沒有上鎖的汽車。

官員表示，在內陸帝國地區，缺乏較新防盜功能的老舊車輛，是竊賊經常鎖定目標。社媒曾流傳如何闖入並啟動特定車款的影片，CHP也發現有青少年仿效影片手法偷車。部分青少年甚至拍攝偷車或駕駛失竊車輛兜風的過程。

內陸帝國調查員常遇到道奇Charger、Challenger、Ram TRX及GMC休旅車失竊案，其中部分車輛其後被放到網路交易平台公開出售。失竊車輛也不一定會在遭竊的同一個縣內被尋回。

執法人員呼籲駕駛人採取基本防盜措施，包括鎖好車門、不要讓無人看管的車輛保持發動狀態、不要將貴重物品放在顯眼處，以及盡量把車停在光線充足的地方。

警方查獲正準備運往海外銷售的失竊車輛。（CHP提供）

警方追回的失竊車輛。（CHP提供）