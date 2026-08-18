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照護機構亞裔男員工 涉性侵病患

記者張庭瑜／綜合報導
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62歲海梅特居民June Richard Lee涉嫌性侵私人照護機構內受照護的病...
62歲海梅特居民June Richard Lee涉嫌性侵私人照護機構內受照護的病患，遭警方逮捕。（河濱縣警局提供）

南加河濱縣一間私人照護機構，傳出員工涉嫌性侵受照護者。警方歷經逾一年調查，確認至少有兩被害人，於日前逮捕62歲海梅特市（Hemet）居民June Richard Lee。警方表示，Lee涉嫌猥褻受照護成人、猥褻性攻擊及強迫口交，目前案件仍在調查。

河濱縣警局15日發布聲明，案件可追溯至2025年6月。Jurupa Valley分局當時接獲報案，指東谷市La Mesa街6000號一間私人照護機構，有員工涉嫌對病患做出不當行為。警員到場調查，但因初步事證不足，未能確認嫌犯身分，也未進行逮捕。今年3月，Jurupa Valley分局請河濱縣警局重案特殊受害者小組（SVU）協助調查此案，並發現另有一被害人，進一步鎖定Lee涉嫌涉案。警方指出，Lee也曾使用Richard Bautista這一姓名。

警方14日逮捕Lee，過程未發生衝突，隨後將其押送至Cois Byrd拘留中心。警方尚未公布兩被害人的身分、年齡，以及Lee涉嫌犯案的確切時間、次數與具體經過。知情民眾可聯絡警探C. Lewis，電話951-955-1700，或致電河濱縣警局951-776-1099。

精華 FAQ

  • 案件發生於南加州河濱縣東谷市La Mesa街6000號的一間私人照護機構，警方接獲通報後展開調查，指稱有員工對受照護病患做出不當性行為。

  • 警方在重案特殊受害者小組協助下，確認至少有2名被害人，並鎖定62歲的Hemet居民June Richard Lee。警方也指出，他曾使用Richard Bautista這一姓名。

  • Lee涉嫌猥褻受照護成人、猥褻性攻擊及強迫口交，已於14日遭逮捕並送往拘留中心。警方表示案件仍在調查，尚未公布被害人身分與具體犯案細節。

南加 亞裔 性侵

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