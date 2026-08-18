第八屆中美餐飲峰會 將討論如何因應市場變局

第八屆中美餐飲峰會將於25日在亞凱迪亞希爾頓酒店舉行，屆時麥當勞和八方雲集等連鎖品牌代表，將就餐飲業加盟策略展開討論。圖為2025年活動現場。（本報檔案圖）

第八屆中美餐飲峰會將於25日上午11時30分在亞凱迪亞 希爾頓酒店舉行，屆時來自北美及亞洲餐飲行業上市公司高管、品牌創始人、本地連鎖執行長等餐飲界人士將齊聚，圍繞「市場變了，怎麼應對」這一核心議題展開交流。

峰會由北美亞洲餐飲行業非營利組織NAAFIA發起的Taste of Asia（TOA）主辦，嘉賓陣容涵蓋北美及亞洲餐飲產業的不同發展階段代表，包括85°C美國執行長Andy Kuo、八方雲集美國執行長Stephanie Peng、Big Way Hot Pot執行長Jack Yao、洞庭春執行長Neil Zhao等餐飲企業管理者。來自日本上市餐飲企業物語集團（Monogatari Corporation）代表也將來到現場，分享亞洲餐飲集團進入及布局美國市場的實踐與判斷。

除品牌端外，峰會還將覆蓋餐飲產業鏈上下游。美國頭部餐飲供應鏈企業Sysco亞洲餐飲業務負責人及Toast、MenuSifu等餐飲科技與服務企業代表將參與峰會，從供應鏈、數位化、營運效率等不同角度，討論北美餐飲行業正在發生的變化。

餐飲加盟會成為峰會重要議題之一，來自麥當勞和Subway等美國成熟加盟體系的加盟商，以及中國和亞洲餐飲品牌在美國的一線加盟商參與討論，並邀請黃記煌創始人、百勝中國中餐事業部首席顧問黃耕等具有連鎖及加盟體系實戰經驗的行業人士，從真實經營視角討論加盟模式、總部與加盟商關係、投資風險，以及不同加盟體系的選擇邏輯。