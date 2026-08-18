南加海灘魟魚激增 螫傷泳客3100起 戲水時腳應貼地拖行

隨著南加州外海出現海洋熱浪，大批棲息於海底的魟魚，以創紀錄的數量逼近海岸。圖為專家處理海岸邊的魟魚。（美聯社）

KTLA 5電視台報導，隨著南加 州外海出現海洋熱浪，大批棲息於海底的魟魚（又稱魔鬼魚），以創紀錄的數量逼近海岸，頻傳泳客遭魟魚螫傷的意外。有專家預測，今年的螫傷數量，可能創歷史新高。

根據救生員統計數據，今年截至目前，Bolsa Chica與漢庭頓灘市的海灘，已通報超過3100起螫傷事件，是2025全年總和的兩倍之多。

聖地牙哥 海灘的救生員數據亦顯示，今年上半年已記錄逾900起螫傷案，創過去五年來同期最高紀錄。

此波魟魚激增的現象在海豹灘市（Seal Beach）的「魟魚灣」（Ray Bay）尤為顯著。

長堤 州大海洋生物學教授羅威（Chris Lowe）指出，這裡被稱為「魟魚灣」已有至少60年歷史，圓魟（Round stingrays）似乎特別喜歡聚集於此。原因可能在於附近有座排放溫水的發電廠，加上沉積物細緻，為魟魚提供理想的棲息地。

羅威與研究團隊觀察到沿海魟魚螫傷事件激增，其關鍵正是水溫升高。「南加州在魟魚致傷率方面位居全球之冠，主要因為該物種族群日益龐大。聖嬰現象期間，會有更多魟魚從南方北上並靠近岸邊，因此預估今年數量將創歷史新高。」

圓魟分布於巴拿馬至南加州一帶的太平洋海域，向來喜好在風平浪靜、水溫溫暖時游近岸邊。羅威指出，魟魚天性喜愛溫暖水域，母魟偏好高水溫以利繁殖；公魟則因夏季新陳代謝加快，會前往近岸區域覓食無脊椎動物。

如何防螫傷？

若要在海中避免被魟魚螫傷，戲水民眾應採取「魟魚洗步」（Stingray Shuffle）──即在海底行走時不要抬腳，而是以貼地拖行的方式前後滑動前進。

漢庭頓灘消防局隊長Derek Peters解釋：「這種動作能透過沙子傳遞震動，魟魚接收到震動後，便會自行游離該區域。」

加州州立公園說明，魟魚的主要防禦機制是偽裝，但若遭到踩踏，便可能揮動尾部的毒刺發動攻擊。魟魚毒刺長約1至1.5英吋，由類似牙齒的堅硬材質構成，表面帶有許多朝後倒鉤的細小鋸齒，外形如同微型魚鉤。

州立公園官員表示，多數螫傷案例不需額外就醫，但掌握正確的急救方式，對緩解疼痛與傷口癒合至關重要：

首要處理方式，是將患部浸泡在乾淨的溫熱水中，以助分解毒素、減輕疼痛並降低感染風險。水溫應保持在舒適發熱，但不燙傷的範圍（約華氏104至113度）。

浸泡至少30至90分鐘，或直到疼痛明顯緩解為止。

若傷口較深、大量出血、出現感染跡象或患者發生過敏反應，應立即就醫。官方特別提醒，切勿在海洋生物造成的螫傷傷口上塗抹酒精、尿液或氨水，以免加重傷勢。

隨著南加州外海出現海洋熱浪，大批棲息於海底的魟魚，以創紀錄的數量逼近海岸。（美聯社）