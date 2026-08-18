75歲翁挑戰極限 把滑水環島當成生日傳統

河濱縣艾西諾居民Fred Ashbridge在60歲時，曾以滑水方式前往卡塔利娜島（Catalina Island）。他75歲再次踏上海面，到76歲完成滑水環島，再到83歲仍堅持橫渡，他以實際行動證明，年齡並不是挑戰極限的障礙。（AI生成示意圖）

The Press-Enterprise報導，河濱縣艾西諾（Elsinore）居民Fred Ashbridge在60歲時，曾以滑水（Water Skiing）方式前往卡塔利娜島（Catalina Island）。多年後，他開始思考，自己到了75歲是否還能再次完成這項挑戰，最終決定放手一試。從75歲再次踏上海面，到76歲完成滑水環島，再到83歲仍堅持橫渡，他以實際行動證明，年齡並不是挑戰極限的障礙。

Fred Ashbridge住在艾西諾Grand Avenue一棟由他建造的房屋，並將這片房產命名為「Blue Waters Ranch」。

1959年8月，Fred Ashbridge迎來75歲生日。他在生日當天舉辦派對，邀請68位朋友一同慶祝。兩天後，他便出發挑戰在外海長距離滑水。

8月22日上午11時，Fred Ashbridge一行人從聖彼渚（San Pedro）防波堤出發。他由一艘22英尺長、採後掠翼造型的快艇拖行，船名為「A-Flyer」，是他親手打造。他退休 搬到艾西諾前，曾從事造船業。A-Flyer只是他在艾西諾家中建造的多艘船隻之一。當時A-Flyer才剛剛建成不久。

拖船駛過Avalon，Fred Ashbridge甚至抬起一條腿，以單腳滑水方式繼續前進，向船上的觀察員證明自己仍有餘力。當天，他總共滑水1小時22分鐘，行程達38英里。完成這項壯舉後，Fred Ashbridge卻稱自己「還沒完」。他決定在迎接76歲生日時，再次挑戰滑水前往卡塔利娜島。

為增加難度，他特別規畫一條環繞島嶼西端的路線。當地海況更加險惡，他必須應付長湧浪及顛簸不定的海面。完成這段行程後，他也完成了以滑水方式環繞卡塔利娜島一周的壯舉。

據稱，Fred Ashbridge是史上第一位以滑水方式環繞整座卡塔利娜島的人，而當時他已經76歲。

從此以後，滑水前往卡塔利娜島成為他一年一度的生日傳統。他每年都會在生日前後再次踏上滑水板。最後一次完成這段旅程時，已經83歲。即使不再前往卡塔利娜島，他仍持續從事滑水運動，直到90歲才收起滑水板。

Fred Ashbridge於1979年逝世，享年96歲，安葬於Elsinore Valley Cemetery。