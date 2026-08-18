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聖瑪利諾校區部分道路 限速降至15哩

記者趙健／洛杉磯報導
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校園邊界500英尺範圍內的指定住宅街道，限速將降至每小時15英里。（聖瑪利諾市府...
校園邊界500英尺範圍內的指定住宅街道，限速將降至每小時15英里。（聖瑪利諾市府）

隨著開學季到來，接送學生的車流及行人增加。聖瑪利諾市府近日在多個校園周邊推出一系列交通安全措施，包括部分住宅街道校區限速降至每小時15哩、增設即時車速顯示設備，以及在Huntington Drive多個路口限制紅燈右轉，提醒駕駛人行經校區時特別留意。

根據市府公告，目前正在多所學校附近的住宅街道安裝新的校區限速標誌，包括Huntington Middle School、Valentine Elementary School、San Marino Community Nursery School、Saints Felicitas & Perpetua Catholic School及Southwest Academy。

新規定實施後，這些校園邊界500呎範圍內的指定住宅街道，限速將降至每小時15哩。不過，Huntington Drive現有的校區限速仍維持每小時25哩，駕駛人應留意不同道路上的速限標誌。

為提醒駕駛減速，市府也正在安裝太陽能駕駛速度回饋系統。這類設備可即時顯示車輛行駛速度，讓駕駛人清楚知道是否超過限速，尤其在上下學時段學生及行人較多時，提醒駕駛減速。

除降低部分道路速限，Huntington Drive沿線三個路口也已新增「有學生時禁止紅燈右轉」規定，分別位於Virginia Road、Del Mar Boulevard/Winston Avenue，以及West Drive/Cambridge Road路口。

市府目前也正與洛縣協調，計畫在Huntington Drive與San Gabriel Boulevard交叉口增加特定時段禁止紅燈右轉措施。依規畫，在上課日早上8時至9時，以及下午2時至3時30分，車輛將不得在紅燈時右轉，以配合學生上下學人流較集中時段。

市府表示，這些改善措施是市議會推動全市交通減速及行人安全計畫一部分，尤其著重學校周邊道路。隨著學生返校，市府提醒駕駛人行經校區附近時降低車速、保持警覺，並特別注意過馬路的學生及其他行人，共同維護校園周邊交通安全。

校園邊界500英尺範圍內的指定住宅街道，限速將降至每小時15英里。（聖瑪利諾市府...
校園邊界500英尺範圍內的指定住宅街道，限速將降至每小時15英里。（聖瑪利諾市府）

精華 FAQ

  • 包括Huntington Middle School、Valentine Elementary School、San Marino Community Nursery School、Saints Felicitas & Perpetua Catholic School及Southwest Academy附近的指定住宅街道，校園邊界500呎範圍內都將降至每小時15哩。

  • 目前已新增「有學生時禁止紅燈右轉」的路口有Virginia Road、Del Mar Boulevard/Winston Avenue，以及West Drive/Cambridge Road。這些措施是為了配合上下學時段學生與行人增加的情況。

  • 市府正與洛縣協調，計畫在Huntington Drive與San Gabriel Boulevard交叉口，於上課日早上8時至9時、下午2時至3時30分禁止紅燈右轉，以降低學生上下學時的交通風險。

聖瑪利諾

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