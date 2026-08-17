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KCON嘉年華登場 韓風再掃洛城 跨族裔韓迷蜂擁

記者楊青／洛杉磯報導
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一位韓迷找到自己的偶像合影，喜不自禁。（記者楊青/攝影）
一位韓迷找到自己的偶像合影，喜不自禁。（記者楊青/攝影）

KCON LA2026（韓國文化嘉年華）周末盛大登場，「韓風」再掃洛杉磯。全美和世界各地成千上萬「韓迷」蜂擁而來，有的為看K-Pop，有的為嘗韓國美食，更多美女為韓式美妝和時尚而來。不少俊男美女直白表示：希望認識交上韓裔和亞裔朋友。

「其實『韓風』早已不只是韓國人的文化，這些年已變成一種全球青年文化現象」，KCON LA2026活動召集人Skye Kasg表示，尤其在洛杉磯這種多元族裔城市，非韓裔年輕人對K-pop、韓劇、韓國美妝和韓國時尚的接受度非常高，每年的KCON某種程度上已經是一個跨族裔的青年社群，活動規模一年比一年大。

醫美區人頭湧湧。（記者楊青/攝影）
醫美區人頭湧湧。（記者楊青/攝影）

和朋友一起從加拿大遠道而來參加今年的KCON LA的白人女孩Olivia表示，她是幾年前通過TikTok、YouTube接觸K-pop，感覺非常有活力，符合她的口味。三年前第一次來參加KCON嘉年華，現場才知道有這麽多好玩的東西，從看歌舞表演到品嘗美食再到學韓式美妝，一天都有忙不完的樂趣。她笑說，韓國商家好大方，各種美妝樣品免費送，她每次都滿載而歸。

周末登場的KCON LA 2026K嘉年華，各種K-Pop表演吸引大批觀眾。（記...
周末登場的KCON LA 2026K嘉年華，各種K-Pop表演吸引大批觀眾。（記者楊青/攝影）

嘉年華會上洶湧的人潮中，目測過半都是非亞裔，大型表演舞臺下，許多白人、非裔和西裔年輕人跟著舞臺音樂起舞，台上台下一片歡樂。

「開始朋友聽說我看韓劇、追韓星，都覺得很奇怪，但現在身邊很多人都對韓國歌星、影星不陌生」，洛杉磯非裔韓迷Zuri表示，她周末前往KCON LA，一進場首先找到喜歡的明星照合影發朋友圈，隨後將舞台演出拍成視頻傳給朋友，收穫巨量驚呼和點贊。Zuri說，她喜歡音樂，有機會也參加過不同族裔的社區音樂活動，但很少有年輕人的歌舞像K-pop一樣讓人想跟著一起唱一起跳，「在我看來，K-Pop就是亞洲人呈現非裔的Pop，非常好玩」。

醫美區人頭湧湧。（記者楊青/攝影）
醫美區人頭湧湧。（記者楊青/攝影）

一位西裔韓迷表示，她和朋友今年已是第四年參加KCON LA，最初是被朋友帶去吃韓國菜，對擺滿桌子的小菜印象深刻，後來逐漸了解K-pop和韓式美妝，「愛死了」，現在她的最大願望，是交個韓裔或亞裔男朋友，「他們乾淨細膩的皮膚與溫和性格，彬彬有禮，都非常吸引人」。

精華 FAQ

  • 主因是K-pop、韓劇、韓式美妝與時尚早已跨越族裔界線，成為全球青年文化的一部分。洛杉磯本身多元，讓非韓裔年輕人更容易接觸並投入。

  • 不少人是為了看K-pop表演，也有人為韓國美食、韓式美妝試用品與時尚而來。現場還能拍照、看舞台、吃小菜，形成一天都玩不完的嘉年華體驗。

  • 受訪者表示，K-pop有活力又好聽，韓國商家也很大方；有人把舞台影片分享給朋友，也有人希望交韓裔或亞裔朋友，顯示韓流已成社交話題。

韓裔 洛杉磯 韓劇

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