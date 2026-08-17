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髮廊專題／疫情需求 台「好剪才髮廊」進駐洛城 華人慕名來

記者謝雨珊／洛杉磯報導
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好剪才髮廊創辦人陳亭安看見美國市場的空缺，2022年將品牌帶進南加州。（記者謝雨...
好剪才髮廊創辦人陳亭安看見美國市場的空缺，2022年將品牌帶進南加州。（記者謝雨珊／攝影）

從台北東區髮廊學徒做起，一路創立「好剪才髮廊」。疫情期間，海外華人因無法返台剪髮，而頻頻提出需求，讓一名台灣髮廊創辦人看見美國市場的空缺。2022年將品牌帶進南加州，不僅延續亞洲美髮技術，也觀察到移民生活改變後的新趨勢。比起每天花時間整理頭髮，越來越多洛杉磯華人更希望擁有「不用整理也好看」的髮型。

好剪才髮廊創辦人陳亭安大學時半工半讀，進入台北東區髮廊，從洗頭助理做起，一邊經營店家社群，一邊向設計師學習剪髮技術，並利用下班時間反覆練習，逐漸累積自己的客戶。畢業後，她曾任職廣告代理商及美髮品牌公司，累積行銷與產業經驗，隨後創立「好剪才髮廊」，在台北及新竹設有多家分店。

談到為何選擇將事業拓展至美國，陳亭安表示，契機來自疫情期間海外華人的真實需求。她指出，疫情前，不少在洛杉磯、灣區及西雅圖求學、工作的台灣客人，幾乎每年至少都會返台一次整理頭髮，但疫情爆發後，受邊境管制影響無法返台，許多人紛紛向她反映，希望「好剪才」能到美國開分店。

陳亭安表示，疫情期間台灣髮廊同樣面臨經營壓力，多家分店受防疫措施影響，來客數大幅下降，但為保留完整團隊，好剪才維持員工薪資，承受不小營運挑戰。

為尋找新的服務模式，團隊當時推出線上教學平台「Hair Tutor」，原本鎖定台灣民眾，將專業髮型師教學內容簡化成一般人也能操作的版本，並寄送剪髮工具，透過視訊一步步教家長替孩子剪髮、協助家人修剪頭髮。沒想到，平台上線後，來自洛杉磯、灣區等地的海外華人報名相當踴躍，也讓團隊意識到，美國市場對亞洲髮型服務存在龐大需求。

疫情趨緩後，陳亭安決定送給自己一份「30歲生日禮物」，2022年前往洛杉磯旅行並考察市場。期間，因緣際會接觸到一間有意轉讓的髮廊，讓她看見美國市場的發展潛力。經評估，她決定將創立七年的「好剪才髮廊」拓展海外，並於三年前在洛杉磯成立第一家海外分店，正式跨足美國市場。

深入南加華人美髮市場後，陳亭安觀察到，許多華人移居美國後，髮型需求與在台灣時有明顯不同。她表示，不少人剛到美國仍維持每天吹整頭髮、使用離子夾或電棒造型的習慣，但隨著生活步調改變，多數人逐漸追求省時、好整理的髮型。「可否幫我剪一款不用特別整理也好看的髮型？」成了許多客人最常提出的要求。

她表示，美國剪髮成本相對較高，加上不少華人平時工作忙碌，部分客人一年甚至只剪一、兩次頭髮。因此，她最常為客人設計的，是即使只是洗頭、簡單吹乾，也能自然呈現俐落、有精神的造型。

「好剪才髮廊」的客群年齡跨度從5歲到95歲，主要集中在25歲至45歲、以講中文的...
「好剪才髮廊」的客群年齡跨度從5歲到95歲，主要集中在25歲至45歲、以講中文的華人為主，包括台灣及中國大陸移民。（記者謝雨珊／攝影）

「好剪才髮廊」的客群年齡跨度從5歲到95歲，主要集中在25歲至45歲、以講中文華人為主，包括台灣及中國大陸移民。陳亭安表示，除了服務洛杉磯及橙縣地區華人外，也有不少來自德州、明尼蘇達州等外州的華人，特地安排時間前來剪髮。

精華 FAQ

  • 主因是疫情期間海外華人無法返台剪髮，紛紛希望品牌到美國服務；加上線上教學平台吸引洛杉磯等地華人踴躍報名，讓團隊看見美國市場的明確需求。

  • 她大學時在台北東區髮廊半工半讀，從洗頭助理做起，同時學剪髮、經營社群並反覆練習；畢業後累積行銷與產業經驗，才創立好剪才並在台北、新竹展店。

  • 移居美國後，許多華人生活步調變快，不再天天吹整、使用電棒，而是更重視省時與好整理的造型；常見需求是剪出洗完頭、簡單吹乾也能自然有精神的髮型。

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